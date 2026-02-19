Descubre por qué el helado argentino conquista el mundo

El helado argentino está en un momento dulce en su expansión internacional, gracias a la fusión de tradición y creatividad de emprendedores que llevan lo mejor de nuestros sabores al mundo.

Las heladerías argentinas están rompiendo fronteras, impulsadas por el inigualable dulce de leche y un enfoque artesanal que las distingue. Con una creciente presencia en América, Europa y Estados Unidos, estas marcas reflejan la riqueza de la cultura heladera del país.

Una Historia de Tradición y Modernidad

Desde su llegada a Argentina por inmigrantes italianos en el siglo XIX, el helado ha evolucionado con el tiempo. Hoy, el dulce de leche se erige como el sabor insignia, ganando adeptos en cada rincón del planeta. A primera vista, la Gelato World Cup 2026, celebrada recientemente en Italia, evidenció este éxito, al posicionar a Argentina en el tercer lugar, solo detrás de Francia y Singapur.

Emprendedores que Marcan la Diferencia

La inversión para abrir una heladería en mercados desarrollados fluctúa entre 90,000 y 200,000 dólares, y los retos son significativos. A menudo, el helado es visto como un producto estacional, lo que exige que los emprendedores innoven más allá de lo clásico. Esto ha llevado a muchos argentinos a iniciar sus negocios en el extranjero, aumentando el reconocimiento de sus productos artesanales.

Casos de Éxito: Lucciano’s y Freddo

Lucciano’s, fundado por la familia Otero en 2011, es un claro ejemplo de cómo la calidad puede abrir puertas. Con locales en Roma y una expansión en Europa, su concepto ha revolucionado la idea de heladería. Christian Otero, uno de sus fundadores, resalta que ofrecer un producto excepcional es clave para destacarse en un rubro con centenaria competencia.

Por su parte, Freddo amplía su red internacional y proyecta abrir 29 nuevas tiendas en 2026. Con más de 200 sucursales, la marca busca fortalecer su presencia en mercados como Brasil y Estados Unidos.

La Calidad como Eje de la Expansión

El helado argentino ha logrado posicionarse gracias a su reconocida calidad. Esteban Wolf, CEO de Chocorísimo, enfatiza que la fama del helado argentino es un activo valioso, compitiendo con las tradiciones más consolidadas, incluso en lugares donde se considera que el helado italiano domina el mercado.

Adaptación a Nuevos Mercados

Las marcas locales han sabido adaptarse a las costumbres de cada país. Julio Bertoni, fundador de Bertoni Gelato, introdujo sabores como papaya y mango en Miami, mientras que Ignacio Grehan de Patagonia Artesanal, ha combinado helados con una oferta de pastelería para atraer a un público más amplio en España.

Desafíos y Oportunidades

Aunque la estacionalidad del producto representa un obstáculo, muchos emprendedores han encontrado formas innovadoras de integrar el helado con otros productos, asegurando así la sostenibilidad de sus negocios durante todo el año. La Dolce Fina y Kalua también han emprendido este camino, cada uno a su manera, buscando satisfacer los paladares locales mientras mantienen la calidad argentina.

Un Futuro Prometedor

El helado argentino está llamado a seguir creciendo en el mercado internacional, con un potencial enorme tanto para los grandes nombres como para pequeños emprendedores. Su presencia en eventos y competencias internacionales solo refuerza la idea de que el sabor argentino está destinado a dejar huella en el mundo.