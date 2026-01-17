¿A qué hora lloverá en CABA?

El clima de Buenos Aires para este sábado 17 de enero promete calor intenso y la posibilidad de lluvias durante la noche. Con una máxima de 34 grados, prepárate para un día cambiante que afectará a varias provincias.

El día comenzó con un agradable 24 grados en el AMBA, y a medida que avanza la jornada, la temperatura irá en aumento. Se prevé que la máxima alcance los 34 grados por la tarde, acompañada de un viento del norte que oscilará entre 13 y 22 km/h.

Atención: Aumento de Lluvias y Tormentas

A medida que el sol se oculta, el cielo empezará a cubrirse, y las posibilidades de lluvias aumentan. Según el Servicio Meteorológico Nacional, existe entre un 10% y 40% de probabilidad de tormentas aisladas. Para esa hora, los vientos estarán soplando desde el sudeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 50 km/h.

Perspectivas para el Domingo: Lluvias a la Vista

El domingo promete ser aún más inestable, con hasta un 70% de probabilidades de tormentas durante la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 27 grados, y cabe destacar que se prevé viento fuerte y un cielo parcialmente nublado a lo largo del día.

Condiciones Climáticas de la Próxima Semana

Para el lunes, se esperan temperaturas entre 15 y 24 grados, con un cielo levemente nublado. A medida que avanzan los días, las temperaturas seguirán en ligero ascenso, alcanzando los 30 grados el miércoles y subiendo a 32 el viernes.

Alertas en Otras Provincias

Aunque la Ciudad y el Gran Buenos Aires no están bajo alerta del SMN, otras regiones de la provincia de Buenos Aires deben estar atentas. Hay alerta amarilla por tormentas en el centro y oeste, incluyendo la Costa Atlántica.

Precipitaciones y Condiciones Adversas

El Servicio Meteorológico ha advertido que el área en alerta podría experimentar tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de intensa actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento que superan los 70 km/h, y abundante caída de agua.

Las precipitaciones acumuladas pueden variar entre 20 y 80 mm, previniendo que en algunos puntos estos valores sean superados. Además, seis provincias del noroeste del país están bajo la misma alerta, abarcando Jujuy, el oeste de Salta, Tucumán, el oeste de Catamarca, La Rioja y casi toda San Juan, a excepción de la zona cordillerana.

En la Patagonia, también se emiten alertas amarillas por vientos fuertes, afectando a Chubut, Santa Cruz y el norte de Tierra del Fuego.