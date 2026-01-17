China limitará la exportación de carne: acceso restringido hasta alcanzar el cupo

La Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA) ha compartido información crucial sobre el nuevo sistema de cupos de exportación de carne bovina que implementará China. En el contexto actual, este cambio plantea interrogantes sobre el impacto en los precios y las expectativas para los exportadores argentinos.

Fernando Herrera, presidente de APEA, explicó en Canal E que la regulación no solo afecta a Argentina, sino también a varios países exportadores. «China decidió aplicar un cupo de exportación a diferentes naciones», destacó.

El control chino sobre los cupos de carne

Una de las principales novedades es que el gobierno argentino no tendrá control sobre estos cupos. «China rechazó un sistema similar al de la cuota Hilton, por lo que no se realizará una distribución del volumen de exportación», precisó Herrera. En lugar de esto, se implementará un método automático: «Se aplicará un esquema de ‘primero solicitado, primero entregado'», anunció.

Esto significa que los exportadores podrán continuar vendiendo libremente hasta alcanzar el límite anual establecido. «Cualquier exportador argentino tendrá acceso a China hasta que se llegue al cupo. Una vez superado, se aplicará un arancel adicional del 55% a las exportaciones», explicó.

Transparencia en la gestión del cupo

El compromiso de China incluye la entrega de informes periódicos sobre el uso de los cupos. «Seremos notificados mensualmente sobre el consumo y la utilización de las cuotas, lo que brindará previsibilidad», agregó Herrera.

Desde APEA, la postura es cautelosa. Aunque preferirían que no se implementara un sistema de cupos, están enfocados en «utilizar la cuota de manera racional». En el caso de Argentina, el volumen asignado es similar al histórico, lo que no sugiere un incremento abrupto en las exportaciones: «No deberíamos esperar un aluvión de exportaciones», indicó.

Impacto en los precios de la carne

Ya se han observado variaciones en los precios debido a esta nueva normativa. «A principios de enero, notamos un aumento en las cotizaciones en China», comentó Herrera, influenciado por la situación en Brasil y Australia, cuyas cuotas asignadas fueron inferiores a sus exportaciones habituales.