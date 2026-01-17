El Indio Solari responde brevemente al recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA

El Indio Solari, Reconocido como Doctor Honoris Causa por la UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha otorgado el título de Doctor Honoris Causa al icónico músico Indio Solari, destacando su influencia crucial en el rock argentino y la cultura popular del país.

En diciembre pasado, la UBA celebró una ceremonia en la que se reconoció al Indio Solari como Doctor Honoris Causa. Se le atribuyó este honor debido a su rol como una de las figuras más relevantes del rock argentino y latinoamericano, así como su notable aporte a la cultura popular.

Un Hito en el Reconocimiento Musical

Este evento sigue a la distinción otorgada a otro ícono del rock, Charly García, quien recibió el mismo título en agosto del año anterior. Durante su homenaje, García expresó su agradecimiento: “Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly”, dijo con su característico humor.

Una Trayectoria Brillante

En la resolución que dio lugar a este homenaje, la UBA subrayó la trayectoria del Indio Solari, quien ha dedicado más de 50 años a la música. Su labor como cantante, letrista y co-compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ha marcado un antes y un después en la escena musical argentina. Actualmente, continúa su legado con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, un grupo que también ha dejado una huella indeleble en la cultura popular.

Agradecimientos desde el Corazón

El Indio, en un emotivo mensaje de voz compartido en redes sociales, expresó su gratitud hacia la UBA: “Quería agradecerles tanto al Rectorado como a todos aquellos que han impulsado esta distinción que a mí me pone muy feliz”. También se dirigió a aquellos que consideran que merece este honroso título, enviándoles un cordial abrazo.

Impacto y Profundidad en su Obra

La institución educativa también destacó la riqueza poética y simbólica de las letras del Indio, que han sido objeto de análisis desde diversas disciplinas como la filosofía y la sociología. Su producción artística se ha convertido en tema de libros, ensayos y tesis, reflejando su importancia en la cultura contemporánea.