JPMorgan alerta sobre riesgos de algunas stablecoins

Los gigantes financieros de Estados Unidos levantan la voz ante los riesgos que representan ciertas stablecoins, demandando un marco regulatorio más robusto para resguardar la estabilidad del sistema.

Preocupaciones de los Bancos Tradicionales

Las principales entidades bancarias norteamericanas han intensificado su llamado a las autoridades para implementar regulaciones más estrictas sobre las stablecoins, especialmente aquellas que ofrecen rendimientos a sus usuarios.

El eje del debate gira en torno al potencial peligro de que estos activos digitales se comporten como depósitos sin las regulaciones que exige la banca tradicional.

La Postura de JPMorgan

Jeremy Barnum, director financiero de JPMorgan, ha sido claro en sus críticas hacia algunas stablecoins, señalándolas como «peligrosas e indeseables» por operar como depósitos que generan intereses sin estar sujetas a supervisión bancaria.

Desde la perspectiva de la banca convencional, permitir la existencia de tales instrumentos implicaría instaurar un sistema bancario paralelo que podría competir de manera desleal.

Sin embargo, Barnum también destacó que su institución no es contraria a la innovación, mencionando iniciativas como Kinexys, su unidad de activos digitales.

Además, citó a MONY, el fondo tokenizado sobre Ethereum, y el acuerdo con Coinbase, como ejemplos del compromiso de JPMorgan con el avance del ecosistema cripto.

A pesar de su inclinación hacia la innovación, advirtió que es crucial mantener un marco regulatorio para evitar que se rompa el equilibrio del sistema financiero.

Demandas del Sector Bancario

La Ley GENIUS, aprobada en 2025 para regular las stablecoins, ha sido considerada insuficiente por la banca. La Asociación Americana de Banqueros ha argumentado que esta legislación permite a nuevas empresas evadir regulaciones que los bancos deben seguir.

Un punto de controversia es un vacío legal que permite a los exchanges ofrecer retornos como «recompensas», lo que podría crear distorsiones en el mercado.

El Consejo de Banqueros Comunitarios enfatizó que los bancos más pequeños son especialmente vulnerables a estos activos, ya que dependen de depósitos locales para financiar préstamos.

Nuevas Stablecoins y la Resistencia del Sector Tecnológico

A pesar de la presión legislativa, varias compañías han comenzado a desarrollar nuevas stablecoins tras la aprobación de la Ley GENIUS. Exodus anunció su intención de lanzar una stablecoin propio, y empresas como Western Union también están evaluando su entrada en este mercado.

La posible prohibición de pagos de rendimientos ha generado un fuerte rechazo en la industria tecnológica y cripto, que considera estos incentivos esenciales para la adopción.

La Blockchain Association ha expresado su oposición a las restricciones propuestas, advirtiendo que limitar las opciones de inversión podría obstaculizar la innovación y favorecer la concentración del mercado.