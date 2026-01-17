Córdoba: 17 femicidios en 2025 y la violencia de género persiste en 2026

La situación de violencia de género en Córdoba se agrava, con un alarmante incremento en los femicidios en 2025, marcando un trágico récord. Cada vida arrebatada resuena en un contexto más amplio de desesperación y falta de protección efectiva.

Córdoba cerró 2025 con 17 femicidios, según el informe del Observatorio Mumalá. Esta cifra refleja un preocupante aumento en comparación con el año anterior, situando nuevamente a la provincia entre las más afectadas por la violencia extrema de género. Del total, 12 fueron femicidios directos, un caso estuvo vinculado a delitos de narcotráfico, y algunos corresponden a suicidios femicidas, una tendencia que continúa presente.

Cifras Preocupantes en el Nacional

A nivel nacional, se registraron 266 femicidios y 997 intentos en 2025, evidenciando una violencia que persiste. Muchos de estos casos pudieron evitarse si hubiera habido una respuesta estatal más efectiva. Un dato alarmante: en seis de cada diez suicidios femicidas, había denuncias previas, subrayando fallas en la protección y el seguimiento a las víctimas.

Distribución Geográfica de la Violencia

Los femicidios en Córdoba ocurrieron en diversos puntos, mostrando que la violencia de género no es un problema aislado. Siete femicidios se dieron en localidades del interior, como Monte Maíz y Río Ceballos. En la capital, se registraron cinco casos, reflejando que el fenómeno atraviesa toda la provincia y se manifiesta de múltiples maneras.

Historias que Duelen

Entre las víctimas de 2025 se encuentran nombres como Silvina Curbello, Ivana Guardia y Mariel Zamudio. Detrás de cada una hay historias trágicas, muchas con antecedentes de violencia y alertas ignoradas. El caso del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, perpetrado por su expareja, es un ejemplo estremecedor de las dimensiones de la violencia de género.

Inicio de 2026 y Continuidad de la Crisis

El primer día de 2026 no trajo alivio. Delfina Aimino fue hallada muerta en un camino rural y el caso fue calificado como femicidio. Las investigaciones indican un vínculo reciente con el sospechoso, un patrón repetido en múltiples incidentes. En otro suceso, Tania S., una mujer de 34 años, fue encontrada viva tras ser reportada desaparecida, pero en condiciones alarmantes que sugieren un intento de femicidio.

Recursos de Ayuda Disponibles

Frente a situaciones de violencia de género, se puede solicitar ayuda al 144, disponible las 24 horas en todo el país, o al 911 en emergencias.