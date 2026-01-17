La producción láctea alcanza en 2025 su segundo mejor rendimiento histórico

La producción de leche en Argentina alcanzó cifras récord en 2025, marcando un hito en la industria láctea del país. Este crecimiento sostenido responde a una combinación de factores que han impulsado al sector a nuevas alturas.

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la producción nacional de leche se elevó a 11.618 millones de litros en 2025. Este resultado no solo representa el mayor volumen de la última década, sino que se posiciona como el segundo más alto en la historia del país.

El informe destaca que este desarrollo se debe en gran parte a la tecnologización de los tambos y a las inversiones que están impulsando la mejora de la producción láctea, acompañadas de estrategias de financiamiento efectivas.

Impulsos Clave en el Crecimiento Productivo

Comparando con el 2024, se observó un incremento del 9,7% en la producción, lo que indica una tendencia positiva sostenida. El análisis diario también reveló un aumento cercano al 10% en la producción de leche, subrayando la solidez del ascenso del sector.

Decision Maker y Modernización del Sector

El informe resalta que la modernización de la cadena láctea, realzada por la aplicación de nuevas tecnologías, prácticas sostenibles y el trabajo conjunto entre los sectores público y privado, ha sido fundamental para estas cifras alentadoras.

Las líneas de financiamiento específicas para el sector y la promoción de Buenas Prácticas Lecheras han creado un entorno propicio para la inversión y la competitividad, permitiendo a los productores beneficiarse de sistemas de ordeñe avanzados y mejoras en sus instalaciones.

Condiciones Favorables y Crecimiento en Exportaciones

Las condiciones climáticas también han sido favorables, lo que se tradujo en una rentabilidad positiva. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones crecieron un 13% interanual, alcanzando los 2.775 millones de litros de leche.

El Mercado Mundial de la Leche

Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en el primer semestre de 2025, Argentina mejoró su producción en un 11,7% respecto al mismo periodo del año anterior, liderando el ranking en América del Sur y superando a países como Chile, Uruguay y Brasil.

Crédito: OCLA

El análisis de la producción mundial de leche, que abarca más del 55% del total, refleja un leve aumento del 1,08%. La recuperación de la demanda, especialmente por parte de China y otros mercados asiáticos, ha propiciado precios sólidos para las commodities lácteas.

Es importante considerar que, excluyendo el comercio interno de la Unión Europea, la participación en el comercio mundial de lácteos oscila entre el 11 y 12%. Por ello, las variaciones en la producción global tienen un impacto significativo en los precios del mercado.

Las proyecciones de los principales organismos del sector prevén un aumento entre 0,8% y 0,4% en la producción mundial para el presente año.