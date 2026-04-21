A un año de su partida, el legado del Papa Francisco: ‘Es necesario callejear, no solo mirar desde un escritorio’

Al cumplirse un año de la partida del Papa Francisco, el Padre Javier Soteras reflexiona sobre la huella imborrable que dejó el líder argentino tanto en la Iglesia como en la sociedad. Su enfoque hacia los más necesitados marca un antes y un después en el pontificado.

Recuerdos de un Campus de Cambios

En una entrevista reciente en Punto a Punto Radio, Soteras destacó cómo Francisco siempre buscó conectar con la realidad social. “Analizar desde la distancia no es suficiente; hay que estar en el terreno, entender las realidades de primera mano”, afirmó, recordando cómo el Papa llevó su mensaje a la práctica durante su tiempo en el Vaticano.

Compromiso con los Vulnerables

El sacerdote subrayó que, durante su mandato, Francisco priorizó a los sectores más olvidados. “Los pobres y marginados fueron siempre su prioridad. Cuando uno se sitúa en su perspectiva, la realidad aparece de una forma diferente”, indicó Soteras al reflexionar sobre el enfoque del Papa hacia el conflicto y la deshumanización.

El Silencio sobre Su Visita a Argentina

La ausencia del Papa en su tierra natal ha generado un sinfín de interrogantes. Según Soteras, esta decisión se debe al clima hostil que existía en el ámbito político y mediático en torno a su figura. “Su falta de visitas más que una negativa, fue un acto de protección hacia nosotros”, manifestó.

Dificultades en la Recepción de Su Mensaje

Soteras también reflexionó sobre cómo la polarización política en Argentina impactó en la aceptación del mensaje de Francisco. “Desgraciadamente, muchos que ahora lamentan su ausencia, antes rechazaban su presencia”, apuntó, revelando la complejidad que envuelve la figura del Papa en su país natal.

La Política como Medio para la Transformación

El Padre Soteras destacó la visión política del Papa, al señalar que su amor por la política se basaba en su deseo de generar cambios positivos, sin vincularse a partidos. “Francisco siempre promovió que la Iglesia debe ser un hogar abierto a todos. Nadie puede quedar fuera”, concluyó.