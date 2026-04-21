Gaza requiere más de $71 mil millones para su recuperación, según informe de la UE y la ONU

La reciente evaluación de la ONU y la UE revela la magnitud de la crisis humanitaria en Gaza, señalando que se requieren más de $71 mil millones para la reconstrucción tras dos años de conflicto.

Según el informe final de Evaluación Rápida de Daños y Necesidades (RDNA), presentado el lunes, el conflicto en Gaza ha dejado una huella devastadora. Más de dos años de guerra han ocasionado una pérdida de vidas inimaginable y una crisis humanitaria sin precedentes.

El costo de la reconstrucción: más de $71 mil millones

La evaluación, elaborada en conjunto con el Banco Mundial, estima que las necesidades de recuperación y reconstrucción ascienden a $71.4 mil millones. De estos, se requieren alrededor de $26.3 mil millones en los primeros 18 meses para restaurar los servicios esenciales y reconstruir infraestructuras críticas.

Impacto devastador en la infraestructura

La guerra entre Israel y Hamas, que comenzó en octubre de 2023, ha reducido a escombros una gran parte de Gaza, afectando escuelas, hospitales y otras infraestructuras civicas. Se estima que los daños físicos alcanzan los $35.2 mil millones, mientras que las pérdidas económicas y sociales se sitúan en $22.7 mil millones.

Desplazamiento masivo y crisis social

La evaluación señala que cerca de 371,888 viviendas han sido destruidas o dañadas. Más del 50% de los hospitales no funcionan y prácticamente todas las escuelas han sufrido daños. Actualmente, 1.9 millones de personas en Gaza se encuentran desplazadas, con más del 60% de la población que ha perdido sus hogares. La economía del territorio se ha contraído en un 84%.

Un llamado a la acción humanitaria

La ONU y la UE enfatizan que, debido a la magnitud de la crisis, los esfuerzos de recuperación deben llevarse a cabo en paralelo con acciones humanitarias. Aseguran que la reconstrucción debe ser liderada por los palestinos, apoyando la transferencia de gobernanza a la Autoridad Palestina.

Condiciones necesarias para la reconstrucción

Para que la recuperación y reconstrucción sean efectivas, es esencial establecer ciertas condiciones, entre ellas una cesación de hostilidades sostenida, acceso humanitario sin impedimentos y la restauración inmediata de servicios básicos. La libre circulación de personas, bienes y materiales de reconstrucción es fundamental para el éxito de estas iniciativas.

Sin estas condiciones, advierten los organismos, la recuperación y la reconstrucción no podrán lograrse.