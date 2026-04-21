Ciclismo: Abril Garzón se consagra campeona nacional en Río Cuarto

La talentosa ciclista neuquina se consagra como campeona nacional en dos categorías, destacándose en una competencia vibrante en Río Cuarto.

La joven estrella del ciclismo argentino, Abril Garzón, originaria de Huinganco, Neuquén, brilló en el Campeonato Argentino de Ruta 2026, celebrado en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba. Con una actuación sobresaliente, Garzón se alzó con el oro tanto en la categoría Damas Elite como en Sub-23, reafirmando su posición como una de las principales promesas del deporte nacional.

Dominio absoluto en la competencia

En la categoría Elite, la ciclista neuquina no solo se destacó por su velocidad y técnica, sino que también lideró el podio, seguida por Ludmila Aguirre de San Juan en el segundo lugar, y Alejandra Prezioso de la Federación Metropolitana en el tercero. Claudia Maldonado y Abril Capdevila completaron el top cinco, demostrando un nivel competitivo excepcional.

Repetición del éxito en Sub-23

Garzón continuó su racha triunfal en la categoría Sub-23, nuevamente asegurando el primer puesto. Ludmila Aguirre ocupó el segundo lugar, mientras que Abril Capdevila y Claudia Maldonado completaron las primeras cuatro posiciones del certamen, reafirmando el talento femenino en el ciclismo argentino.

Mirando hacia el futuro

Este destacado desempeño le garantiza a Abril Garzón un lugar en la Selección Argentina de Ciclismo, donde seguirá representando a su provincia con orgullo. El calendario para el resto de 2026 incluye un conjunto de competencias internacionales, consolidando su carrera en el ámbito del ciclismo de élite.