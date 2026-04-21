Bonos: 20% de Ganancia en 3 Meses. ¿Vale la Pena Invertir Ahora?

La bolsa argentina ha presenciado cambios vertiginosos en los primeros meses de 2026. A pesar de las predicciones iniciales de inflación controlada, la realidad ha superado las expectativas, llevando a un resurgimiento inesperado de los bonos que ajustan por inflación.

Al inicio de este año, las proyecciones de inflación eran moderadas, establecidas ligeramente por encima del 20%. Sin embargo, en solo tres meses, los datos han revelado un aumento del 9,2% en el primer trimestre. Sorprendentemente, el tipo de cambio no solo se estabilizó, sino que cayó cerca del 5%, oscilando entre $1.350 y $1.400 en el mercado mayorista.

Este escenario ha sido un catalizador para los bonos atados al índice de precios, generando un fuerte interés en el mercado. La actualización por CER se ha disparado, y el valor de los bonos comunicados en dólares se ha visto multiplicado por la disminución del tipo de cambio.

Bonos CER: Una Inversión que Sorprende

Los bonos CER, conocidos como BONCER, han registrado un incremento cercano al 18% en sus cotizaciones hasta el momento. Convertido a dólares y considerando la baja del tipo de cambio, el rendimiento supera el 20% en solo tres meses, una cifra notable en cualquier rincón del mundo, pero aún más impactante en el contexto argentino.

Mecanismo de Ajuste de los Bonos CER

Los BONCER pertenecen a un conjunto de títulos que ajustan su valor de acuerdo al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), un índice que refleja la inflación oficial del INDEC. En sencillos términos, esto implica que si la inflación aumenta, también lo hace el capital del bono.

“El inversor no solo se beneficia por la tasa de interés, sino, sobre todo, por la valoración ajustada a la inflación”, explica el analista financiero David Cortez.

¿Qué Aportan los BONCER en el Actual Mercado?

El 2026 ha sido particolarmente atractivo debido a que la inflación ha superado las estimaciones, creando una ventaja dual para los tenedores de BONCER. Primero, su inversión ha sido ajustada por encima de la inflación real. Segundo, al evaluar esas ganancias en dólares, el efecto es aún más favorable.

Un reciente informe de IEB ha analizado los rendimientos y ha mostrado que los instrumentos más cortos, como las LECER, están actualmente rindiendo un 11% por debajo de la inflación, resultando poco atractivos para los inversores. En términos de tasa real, los bonos de largo plazo ofrecen al menos entre 4,5% y 7% anuales, pero aún están lejos del atractivo inicial del primer trimestre.

El Futuro de la Inversión en BONCER

A pesar del impresionante retorno del 20% en solo tres meses, muchos analistas advierten que estos rendimientos ya han sido descontados en los precios actuales. Las proyecciones sugieren que la inflación anual podría finalizar cerca del 31,5%, un ajuste significativo desde los primeros meses del año.

Para quienes consideran invertir en bonos CER hoy, el escenario se ve limitado. Los más cortos no ofrecen una cobertura efectiva, y los más largos aunque mantienen rendimientos positivos, ya no reflejan la rentabilidad encontrada previamente.

El Riesgo del Dólar y el Mercado

Los analistas advierten sobre la vulnerabilidad de la reciente caída del dólar: su reducción, aunque efectiva, es temporal y depende en gran medida de las liquidaciones agrícolas que están en su peak. A medida que avanzan los meses, esta oferta se verá restringida. Un posible repunte del dólar podría erosionar las ganancias recientes en moneda dura.

Nuevas Opciones en el Horizonte

En un contexto donde los bonos CER han estabilizado sus rendimientos, algunos analistas comienzan a mirar otros instrumentos. La compresión del riesgo país se presenta como un factor crucial que podría catalizar el mercado. “Si el índice logra bajar por debajo de 400 puntos básicos, los bonos soberanos a largo plazo podrían experimentar incrementos de entre 8% y 10% adicionales”, proyecta Cortez.