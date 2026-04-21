Adorni, Villarruel y Kicillof se reunirán para honrar al Papa Francisco en Luján

Un homenaje conmovedor a un año del fallecimiento del Papa Francisco

Este martes, la comunidad católica se unirá para rendir homenaje al Papa Francisco en la basílica de Luján, recordando su legado un año después de su partida. Autoridades nacionales y locales se darán cita en este encuentro especial.

La ceremonia comenzará a las 17:00 y contará con la presencia de destacados funcionarios, incluyendo a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien asumirá el liderazgo en ausencia del presidente Javier Milei, actualmente en Israel. También asistirán ministros del Gabinete nacional y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Detalles del evento

El homenaje llevará el lema «memoria agradecida» y «compromiso misionero«, y será dirigido por el obispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. La ceremonia será transmitida en vivo a través de YouTube, permitiendo que todos se sumen a este significativo acto.

Funcionarios en la ceremonia

Además de Villarruel y Kicillof, se espera que otros altos funcionarios como Manuel Adorni, jefe de Gabinete, quien enfrenta investigaciones por su patrimonio, y varios ministros, entre ellos Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), también estén presentes.

Presencia eclesiástica

La ceremonia será testigo de la participación de la totalidad del episcopado argentino y miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA, como el cardenal Ángel Rossi y los obispos César Fernández y Raúl Pizarro.

Un llamado a la comunidad

Desde un comunicado, la Conferencia Episcopal destacó que esta convocatoria tiene como objetivo reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe y gratitud, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su constante llamado a una Iglesia unida y comprometida con los más necesitados.

Conmemoraciones en redes sociales

El aniversario ha resonado en las redes sociales, donde diversos líderes, entre ellos el actual Papa León XIV y la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, han elogiado la contribución de Francisco a la paz y su capacidad de comunicar mensajes clave de manera sencilla.

Celebraciones en Buenos Aires

Además, en Buenos Aires se llevarán a cabo actos conmemorativos en la Basílica de Flores, donde comenzó la prédica de Jorge Bergoglio. Las actividades incluyen la plantación de un «Olivo por la Paz», la bendición de un mural en la estación de la Línea A del subte, un musical en el templo y una misa que será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.