Diez años sin Prince: Lanza una nueva canción de su archivo musical

Este 21 de abril se cumplen diez años desde el fallecimiento de Prince, y su legado musical sigue sorprendiéndonos. Con el estreno de la inédita "With This Tear", acompañada de un videoclip, la magia del artista continúa viva en todas las plataformas.

Nueva Música: «With This Tear» Llega a Nuestros Oídos

Grabada en noviembre de 1991 en Paisley Park, «With This Tear» resuena con la esencia única de Prince. Él estuvo al mando de la producción, los arreglos y toda la instrumentación. Aunque la canción fue ofrecida a Céline Dion, quien la grabó en 1992, este nuevo lanzamiento presenta una mezcla y remasterización reciente hecha por Chris James, un ingeniero que trabajó estrechamente con el artista.

Más Música Inédita en el Horizonte

El lanzamiento de «With This Tear» marca el inicio de una serie de temas inéditos que se revelarán durante el año. Se estima que Prince dejó suficiente material para generar un álbum por año durante este siglo, prometiendo aún más sorpresas para sus seguidores.

Conmemoración en Paisley Park: Un Evento para Recordar

En honor al aniversario de su partida, Paisley Park organiza el evento anual «A Day 2 Reflect | A Night 2 Remember». La agenda incluye visitas guiadas, actividades para la comunidad y una ceremonia de encendido de velas a las 16:21, momento exacto de su fallecimiento. Los fans podrán disfrutar de un recorrido especial por Paisley Park y la proyección de «Prince in Concert».

Homenajes y Celebraciones Futuras

El tributo a Prince no se detiene en abril. Se ha anunciado una «10th Anniversary Celebration of Life», un evento global que tendrá lugar del 3 al 7 de junio de 2026. La celebración incluirá actuaciones en vivo, acceso a música inédita y paneles con quienes colaboraron con él. Este evento promete ser un emocionante tributo a su legado musical.

La Comunidad se Une para Rendir Tributo

Entre los momentos destacados de la celebración, habrá una fiesta comunitaria con karaoke en el Prince Mural, donde fans de todas las edades podrán unirse en homenaje a sus mayores éxitos. Además, varios de sus excompañeros de banda compartirán escenario, creando un encuentro memorable en honor a su extraordinaria carrera.

Paisley Park: El Legado Vivo de Prince

Paisley Park, su santuario y estudio, sigue siendo un lugar de encuentro para los amantes de la música. Abierto al público, ofrece experiencias únicas en el complejo donde Prince creó su magia. Desde estudios de grabación hasta espacios de exposición, los fans pueden sumergirse en su universo creativo.

Los tickets para los eventos se pondrán a la venta el Día de la Tierra, el 22 de abril. Para más información, los interesados pueden visitar la página oficial de Paisley Park.