Paro de transportistas afecta agroexportaciones: pérdidas de USD 500 millones

La tensión entre los transportistas de granos y las autoridades continúa impactando duramente a la agroexportación en Argentina. Luis Zubizarreta, vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, compartió valiosos datos sobre las consecuencias de esta disputa.

El conflicto actual está generando pérdidas significativas para el sector, con un estimado de 500 millones de dólares que no han ingresado al país durante los recientes paros. Esta situación ha perjudicado no solo a los transportistas, sino también a los productores y al proceso de exportación, con un daño económico superando los 150 millones de dólares.

Paros que Persiste en Necochea

La mayor parte de la conflictividad se centra en el puerto de Necochea, mientras que en Bahía Blanca se ha logrado restablecer la actividad tras la finalización de los bloqueos. Zubizarreta subrayó la relevancia de este hecho, aunque advirtió que las restricciones siguen en Necochea.

“La falta de camiones ocasiona que los buques deban esperar o, en su defecto, dirigirse a otros puertos”, expuso Zubizarreta. La competencia en la región es feroz, siendo Brasil uno de los destinos alternativos para completar cargas debido a la escasez de mercadería en los puertos argentinos.

El Efecto en la Cadena Productiva

El actual estancamiento afecta profundamente a toda la cadena productiva. “Los productores de la región sudeste de Buenos Aires enfrentan un impacto serio y se ven incapacitados para mover su cosecha”, aseguró Zubizarreta.

Esto se traduce en un aumento de los costos, ya que muchos optan por almacenar la cosecha en silobolsas o esperar a que se normalice la situación. “Este momento es crucial para los transportistas, quienes normalmente disfrutan de las mejores tarifas durante esta época”, concluyó Zubizarreta.