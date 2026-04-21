Herida por balinazos en Plaza España: La joven revela que la policía no la envió al médico

Joven Resulta Herida por Disparo de Aire Comprimido en Córdoba

Una joven vive momentos de angustia tras ser alcanzada por un balín en la mandíbula mientras transitaba por Plaza España, en Córdoba. Este insólito incidente ha puesto en alerta a la comunidad y ha generado una investigación.

El viernes, Milagros enfrentó un situación aterradora: al ponerse el casco de su moto, sintió un fuerte golpe en la cara que inicialmente pensó era una piedra. Sin embargo, la abundante sangre que manaba le hizo entender la gravedad del asunto. En conversación con Punto a Punto Radio, relató lo sucedido: «Pensé que me habían tirado con una piedra, pero después vi que me salía mucha sangre».

Una Emergencia Ignorada

Luego del impacto, la joven se dirigió a su lugar de trabajo para atender su herida. En el camino, se encontró con policías a quienes les narró lo ocurrido, pero no recibió asistencia ni indicaciones sobre acudir a un médico. «Solo me dijeron que estaban notificando algo en Plaza España», comentó.

Al día siguiente, el dolor se intensificó, lo que la llevó a buscar atención médica. Los estudios revelaron que el balín había quedado profundamente alojado en su mandíbula. «Me explicaron cómo había ingresado y qué tan profundo estaba», añadió, visibilizando la incertidumbre sobre si deberá ser extraído.

Movimiento Judicial en Marcha

El incidente, que también dejó herido a un repartidor, está bajo investigación judicial, con dos jóvenes identificados como presuntos responsables de los disparos. Milagros no descarta emprender acciones legales. «Estamos viendo ese tema, en principio sí», afirmó.

Debido a su herida, la joven ha tenido que pausar tanto sus actividades laborales como académicas, ya que sigue padeciendo dolor e inflamación. «Me dolía mucho el oído y la mandíbula. Ahora me duele cuando hablo o mastico», explicó.

Detenciones y Repercusiones

Las autoridades han logrado avances en la investigación, deteniendo a dos jóvenes, Franco Agustín Alessio y Ramiro Montes, ambos de 27 años y vinculados a los disparos realizados desde un departamento. Es importante señalar que el repartidor también resultó herido y está siguiendo su propio camino legal.