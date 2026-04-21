A un año de su partida, Rossi recuerda a Francisco y aboga por apoyar a los más vulnerables

La Iglesia Católica en Argentina rendirá homenaje al Papa Francisco con ceremonias significativas en todo el país, destacando su impacto y enseñanzas.

Conmemoraciones en la Basílica de Luján

Este 21 de abril a las 17 horas, la Basílica de Luján será el escenario principal donde obispos de diversas provincias se reunirán para recordar la vida del pontífice argentino. Esta ceremonia se prevé como un momento de reflexión y gratitud hacia Francisco, quien dejó una huella profunda en la Iglesia y en la sociedad.

Misa en Córdoba: Un Encuentro de Fe

Por su parte, en Córdoba, la conmemoración se llevará a cabo el domingo 26 de abril a las 11 en la Catedral de Córdoba, oficiada por el arzobispo Ángel Sixto Rossi. Este evento representa una ocasión especial para que los feligreses expresen su admiración y respeto hacia el Papa, recordando su mensaje de amor y servicio a los demás.

Un Mensaje de Amor y Servicio

Rossi reflexionó sobre el legado del Papa en una reciente entrevista: “Francisco nunca se asustó de la fragilidad humana… Su cercanía con los más necesitados es algo que debemos mantener en nuestra comunidad”. Su enfoque en la vulnerabilidad y el servicio desinteresado ha marcado un hito en la vida de la Iglesia.

La Acción y el Discurso en Armonía

El arzobispo también subrayó cómo el pontificado de Francisco se ha caracterizado por la coherencia entre palabras y acciones, recordando la importancia de un servicio auténtico. “No se trata de una vida cortesana, sino de ir hacia abajo, a las raíces de la sociedad”, expresó Rossi, reafirmando la necesidad de una Iglesia activa en la realidad social.

Reflexionando Sobre Valores Fundamentales

Con el presente contexto social, el arzobispo advirtió sobre la urgente necesidad de restablecer valores humanos esenciales. “Es crucial volver a poner a las personas en el centro, no a las estadísticas”, destacó, enfatizando la visión de Francisco de conectarse con aquellos que viven en la periferia de nuestra sociedad.

Una Mirada Crítica hacia la Sociedad Argentina

Rossi también ofreció una perspectiva crítica de la relación entre Argentina y Francisco: “Mientras el mundo se sumergía en su esencia, nosotros nos quedamos admirando su sonrisa”. A pesar de su ausencia física, el impacto de su liderazgo continúa resonando en el mundo entero.

Un Compromiso Renovado

Las diversas celebraciones programadas en todo el país no solo buscan recordar al primer Papa argentino, sino también motivar a los fieles a renovar su compromiso con el mensaje de amor y justicia promovido por Francisco. “Es nuestra misión, fieles a su legado, construir un mundo más justo y fraterno”, concluyó Rossi.