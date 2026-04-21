Garbarino Cierra Sus Últimos Locales y Liquida Sus Bienes

La emblemática cadena de electrodomésticos argentina se aproxima a su quiebra definitiva, marcando el fin de una era en el comercio local y una profunda crisis que afecta a miles de empleados.

La quiebra de Garbarino se encuentra en su etapa final, tras el cierre de sus últimos locales y la decisión judicial de liquidar sus bienes. Esta medida fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, bajo la responsabilidad del juez Fernando D’Alessandro. La empresa no logró renegociar su deuda ni encontrar inversores para recuperarse.

Textilana SA, famosa por sus sweaters Mauro Sergio, también está en problemas y ha solicitado un concurso preventivo. Esto refleja la crisis que golpea al sector textil.

El Cierre de Sucursales y la Liquidación de Activos

D’Alessandro ordenó el desmantelamiento de la estructura restante de la cadena, que ha estado en crisis durante años. Se inició la liquidación del stock remanente y se cerraron las tres últimas sucursales activas en la Ciudad de Buenos Aires.

Las sucursales que han cesado operaciones son las ubicadas en Avenida Cabildo en Belgrano, calle Uruguay frente a los Tribunales, y el outlet de Almagro.

Simultáneamente, se está realizando la transferencia de los bienes de Garbarino a la sindicatura, la cual se encargará de administrar y vender los activos para pagar las deudas, donde los acreedores tendrán hasta el 24 de junio para presentar sus reclamos.

Un Legado de Éxito a la Desgracia

Garbarino fue fundada en 1951 por los hermanos Daniel y Omar Garbarino. Durante sus años de auge, se convirtió en un gigante del retail argentino, consolidando un modelo de negocio basado en la venta de electrodomésticos en cuotas, lo que resultó ideal en un contexto de alta inflación.

En su punto máximo, contaba con más de 240 sucursales y empleaba a unas 4,500 personas, dominando el 25% del mercado minorista. Sin embargo, a partir de 2016, la empresa comenzó a enfrentar una caída drástica. Aún con un proyecto de expansión en Tierra del Fuego y la apertura de nuevas tiendas, su situación financiera empezó a deteriorarse debido a la devaluación y la crisis económica.

Colapso Económico y Cambios de Propiedad

La crisis se acentuó entre 2016 y 2019, cuando las ventas internas cayeron casi un 50%. En 2019, Garbarino reportó pérdidas significativas y una abultada deuda que superaba los 10,600 millones de pesos.

En 2020, la compañía pasó a ser controlada por el empresario Carlos Rosales, quien asumió las deudas y prometió saldar los salarios atrasados. Sin embargo, la llegada de la pandemia hizo que las ventas de electrodomésticos cayeran hasta un 75%, aumentando aún más su crisis financiera.

El Último Intento y el Cierre Definitivo

A pesar de intentar reducir su número de sucursales y enfocarse en el comercio electrónico, a finales de 2021, la situación era insostenible y se despidió a 1,800 empleados. En noviembre de ese año, Garbarino entró en un concurso preventivo de acreedores.

A lo largo de 2022 y 2023, las negociaciones judiciales no lograron avanzar. En marzo de 2026, el Juzgado Comercial Nº7 decretó la quiebra definitiva, marcando el ocaso de esta icónica marca argentina.