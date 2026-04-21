El Resto Bien: La nueva serie de Vicuña y Hendler que explora la crisis masculina a los 50, llega este jueves a Flow

La espera llegó a su fin: la nueva serie de Daniel Burman, “El resto bien”, se lanzará este jueves 23 de abril en Flow. Este esperado estreno promete mantener a la audiencia cautiva con una trama llena de ironía y emotividad.

Un Reencuentro Estelar

La serie cuenta con un elenco destacado que incluye a Benjamín Vicuña y Daniel Hendler, quienes vuelven a unir fuerzas tras el éxito de «El abrazo partido». Junto a ellos, actrices y actores como Rita Cortese, Violeta Urtizberea, y Alejandro Awada aportan su talento a esta historia de vida y transformación.

La Trama: Crisis y Redes Familiares

“El resto bien” presenta ocho episodios de 30 minutos cada uno, donde se aborda la crisis de los 50 desde una perspectiva tanto cómica como profunda. La historia sigue a Ariel, interpretado por Vicuña, un aclamado historietista cuya vida se ve asediada por las exigencias de sus cinco hijos y la presión familiar.

Un Viaje Revelador

A medida que Ariel lidia con la llegada de esta década, un problema de salud lo obliga a replantearse sus prioridades. Un médico le impone la restricción de no cargar más de tres kilos, lo que desencadena un viaje introspectivo en busca de respuestas sobre lo que realmente lo agobia en la vida.

Metáforas de Transformación

Ariel y su compañero de vida, Adrián, encarnado por Hendler, traen a la vida al personaje Cocho, una oruga en constante metamorfosis. Esta figura simboliza la necesidad de aprovechar cada instante y reflexionar sobre el significado de la existencia.

Un Proceso Creativo Colaborativo

Los guiones de la serie fueron elaborados por Burman junto a sus colaboradores, incluidos Ariel Gurevich y Pablo Gelós. La dirección de Hendler también añade un toque especial a la producción.

Participaciones Especiales y Diseño Único

“El resto bien” incorpora a talentosos artistas como Sebastián Wainraich y Ezequiel Campa en papeles especiales, y cuenta con la colaboración del historietista Ricardo Liniers, quien ilustra a Cocho.

Conexiones Intergeneracionales

Sobre la serie, Burman reflexiona: “La noche antes de cumplir cincuenta, sentí como si estuviera ante un pelotón de fusilamiento. Sin embargo, al despertar, la vida continuó”. Con este relato, el director busca resonar no solo con quienes atraviesan esta etapa, sino también con las generaciones anteriores y futuras.

“El resto bien” se emitirá en Flow para Argentina, Uruguay y Paraguay, y se espera que sea distribuido globalmente por The Mediapro Studio Distribution. Un emotivo retrato de la vida y sus complejidades que no te querrás perder.