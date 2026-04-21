Protesta gremial podría causar demoras y cancelaciones de vuelos

Los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) han iniciado protestas en aeropuertos de todo el país, incluyendo Ezeiza y Aeroparque, lo que podría ocasionar retrasos y cancelaciones de vuelos.

La jornada de protesta se caracteriza por asambleas en los aeropuertos, según lo afirmó Marcelo Belleli, secretario general de ANAC. Estas acciones incluirán movilizaciones, pero no se trata de un paro total. «No habrá un cese total de actividades, pero sí generaremos demoras debido a nuestras asambleas», subrayó Belleli en una entrevista.

Movilizaciones y Marchas en Aeropuertos

Los gremios planean realizar una marcha hacia Aeroparque, junto con diversas actividades en otros aeropuertos, con la posibilidad de bloqueos, tras la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias.

Concentraciones en Buenos Aires

La concentración principal se llevará a cabo en la intersección de la Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires, a las 11 de la mañana.

Posibles Nuevas Acciones en Mayo

Belleli adelantó que en la primera semana de mayo están contemplando un paro de 24 horas como parte de su estrategia de lucha.

Motivos de la Protesta

Las manifestaciones surgen por reclamos de mejoras salariales, denunciando la falta de financiamiento y los despidos en el sector público.

URGENTE!!

ATE YA PROTESTA EN LOS INGRESOS A LOS AEROPUERTOS DE EL CALAFATE Y BARILOCHE!! A LAS 11 SE CONCENTRA EN AEROPARQUE!! Si no hay plata para los trabajadores, NO HABRÁ PAZ PARA EL GOBIERNO. — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 21, 2026

Protestas en Otras Localidades

Ya se han llevado a cabo movilizaciones en Bariloche y El Calafate, donde los trabajadores exigen la reapertura inmediata de paritarias en la administración pública.

Unidos en la Lucha

El gremio ATE, que se encuentra en paro desde la medianoche del 21 de abril, también se une a estas movilizaciones, destacando que sin los recursos necesarios, la situación se tornará más complicada para el Gobierno.

“La conflictividad va a escalar y no será nuestra responsabilidad”, advirtió Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, quien se pronunciará en conferencia de prensa desde el Aeropuerto Jorge Newbery.

Impacto en Otros Sectores

Además de las protestas en los aeropuertos, ATE está llevando a cabo acciones en el Servicio Meteorológico Nacional y en organismos de ciencia y tecnología tras los anuncios del Gobierno sobre eliminación de funciones esenciales.

“La sociedad comienza a entender nuestra postura y a reconocer que los recortes no han beneficiado a nadie”, concluyó Aguiar, enfatizando el impacto de los recortes en derechos laborales y públicos.

Servicios Afectados por el Paro

Debido al paro de estatales, se esperan interrupciones en servicios de recolección de residuos, educación, migraciones y otros servicios esenciales, lo que alerta sobre una posible crisis en la prestación de servicios públicos a nivel local y nacional.

Por último, se garantizarán únicamente vuelos de emergencia y servicios estatales en el marco de esta protesta masiva.