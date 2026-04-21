Cyberataques: $17 Mil millones en Cripto Robados en 10 Años

En una década, los robos de criptomonedas han experimentado un cambio alarmante, dejándole en evidencia al ecosistema. Hoy, el mayor desafío proviene de vulnerabilidades humanas que han llevado a pérdidas millonarias.

En los últimos diez años, el mundo de las criptomonedas ha visto una transformación en la naturaleza de los robos. Lo que solían ser ataques técnicos sofisticados ha evolucionado hacia una preocupación cada vez mayor: la explotación de errores humanos y la debilidad de las claves privadas.

Un reciente informe de DefiLlama indica que estos incidentes se han convertido en la principal causa de pérdidas en el sector cripto, revelando un panorama preocupante.

Un Aumento Preocupante en las Pérdidas

El análisis destaca que las vulneraciones de claves privadas se han convertido en uno de los métodos de ataque más costosos, resultando en más de u$s17 mil millones en pérdidas, distribuidas entre 518 incidentes a lo largo de la última década.

Los hackers han demostrado ser astutos al comprometer claves privadas, emplear técnicas de phishing y vulnerar credenciales. A continuación, se presentan algunas estadísticas significativas:

Estadísticas Clave de los Ataques

Según el informe, el desglose de los ataques fue el siguiente:

22,3% de los ataques resultaron de la vulneración de claves privadas mediante «fuerza bruta».

de los ataques resultaron de la vulneración de claves privadas mediante «fuerza bruta». 18,2% se debieron a métodos de ataque desconocidos.

se debieron a métodos de ataque desconocidos. 10% de los robos fueron ocasionados por ataques de phishing que afectaron a billeteras multifirmas.

Además, un análisis de Chainalysis revela que aproximadamente el 44% del total robado en 2024 se debió a ataques relacionados con el acceso a claves privadas, consolidándolos como el vector de ataque predominante.

Impacto en el Primer Trimestre de 2026

De acuerdo con un informe de Hacken, durante el primer trimestre de 2026, el ecosistema Web3 sufrió pérdidas superiores a u$s464 millones debido a hackeos, fraudes y brechas de seguridad. Este dato pone de relieve la creciente dificultad de enfrentar la problemática dentro de la industria de las criptomonedas.

A diferencia de años anteriores, caracterizados por ataques de gran envergadura, este periodo ha visto un incremento en los incidentes de escala más pequeña, aunque un caso específico de fraude relacionado con billeteras de hardware ha generado pérdidas de cerca de u$s282 millones, lo que añade un nuevo nivel de preocupación a la situación.