Alerta: Disminución de Vacunación y Riesgo de Enfermedades Controladas

La disminución en la vacunación en Argentina despierta serias preocupaciones entre los profesionales de la salud, quienes advierten sobre el peligro del regreso de enfermedades controladas.

El preocupante descenso en las tasas de vacunación, un fenómeno que repercute en el país y a nivel global, ha generado una alerta entre los especialistas. Este retroceso puede abrir la puerta a la reaparición de enfermedades como el sarampión, la rubéola y la tos convulsa, que habían sido controladas en años anteriores.

Durante la crisis del COVID-19, miles de consultas médicas fueron postergadas, provocando un retraso significativo en los esquemas de vacunación. Esta situación todavía no se ha recuperado del todo, y continúa afectando la salud pública.

Percepción de riesgo en la población

La percepción del riesgo ha cambiado entre los ciudadanos, generando una disminución en la adhesión a prácticas preventivas esenciales. Este fenómeno es más notorio entre adolescentes y adultos jóvenes, quienes han dejado de considerar la urgencia sanitaria como una prioridad.

Coberturas de vacunación en declive

El sistema de salud pública enfrenta importantes retos, ya que una generación que se había beneficiado de un calendario de vacunación completo ahora muestra signos preocupantes en la cobertura de vacunas clave. Entre ellas se destacan la del virus del papiloma humano (VPH), la triple viral y la vacuna contra el meningococo.

Los profesionales de la salud explican que no se trata simplemente de un problema de acceso a las dosis, sino más bien de un cambio en los hábitos de la población, que incluye una falta de consultas médicas regulares desde la pandemia.

Hacia nuevas estrategias de inmunización

Con motivo de la Semana de la Inmunización, se destaca cómo el panorama de prevención se está transformando. A las vacunas tradicionales se suman nuevas herramientas para combatir enfermedades como el dengue y el virus sincicial respiratorio (VSR), así como refuerzos para el COVID-19.

La perspectiva sobre la vacunación ha evolucionado; ya no es vista solo como una práctica infantil. Desde Boreal Salud destacan que la inmunización es crucial durante toda la vida, con esquemas específicos diseñados para adultos mayores y grupos en riesgo.

La importancia de no interrumpir los esquemas

El médico clínico Washington Burgos enfatiza que la vacunación es una de las estrategias más efectivas en salud pública, pero depende de una rigurosa continuidad. La interrupción de los esquemas puede tener consecuencias graves, produciendo emergencias sanitarias a mediano plazo.

Revisitar la importancia de la prevención y fomentar la consulta con profesionales se vuelve esencial. Completar las dosis pendientes y regularizar los esquemas atrasados son pasos críticos para mitigar un riesgo que, aunque a menudo no es visible, continúa en ascenso.