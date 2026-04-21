México refuerza la seguridad en zonas turísticas tras un tiroteo, antes de la Copa Mundial

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha solicitado un endurecimiento de las leyes sobre el control de armas en lugares turísticos tras un trágico tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, justo antes del Mundial que se celebrará en el país.

Durante una reciente conferencia de prensa, Sheinbaum hizo un llamado a mejorar la seguridad en sitios arqueológicos para prevenir futuros incidentes similares. “Es evidente que necesitamos reforzar la seguridad para asegurar que no se pueda ingresar a un sitio turístico con un arma”, declaró la mandataria.

Un ataque planificado en un sitio emblemático

El tiroteo, que ocurrió el pasado lunes, resultó en la muerte de una persona y dejó a trece heridos. Las autoridades locales indicaron que el atacante, identificado como Julio Cesar Jasso Ramirez, de 27 años, había visitado el lugar en varias ocasiones y había planeado su ataque meticulosamente.

Los momentos de terror

Imágenes y videos compartidos en medios locales muestran el caos que se desató cuando el tirador comenzó a disparar desde la parte superior de la Pirámide de la Luna, mientras los turistas intentaban refugiarse. “Algunos se tiraron al suelo por miedo, y otros empezamos a bajar rápidamente”, relató un guía que se encontraba en el lugar.

Brenda Lee, una turista canadiense, recordó que “había miles de personas presentes y los tiros continuaban sin parar”, describiendo la escena de pánico que se vivió.

Heridos y consecuencias del ataque

Entre los heridos se encontraban seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un ruso y una canadiense. Las edades de los afectados variaron desde los seis hasta los sesenta y un años.

El desenlace del tirador

Las autoridades informaron que el atacante murió por una herida autoinfligida tras el tiroteo. En su posesión se encontraron un arma, un cuchillo y municiones.

Pirámides de Teotihuacán: Un patrimonio invaluable

Las pirámides de Teotihuacán, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son uno de los destinos turísticos más importantes de México, atrayendo a más de 1.8 millones de visitantes internacionales cada año. La seguridad en estos espacios históricos es crucial, especialmente en un momento en que México se prepara para recibir una gran afluencia de turistas durante la Copa del Mundo.