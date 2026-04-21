Feria del Libro 2026: Fechas, precios y beneficios imperdibles

¡La Feria del Libro 2026 en Buenos Aires se Viene con Todo!

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires regresa a La Rural en Palermo, prometiendo una experiencia única llena de literatura, cultura y grandes beneficios para los visitantes.

Fechas Clave de la Feria del Libro 2026

Este destacado evento se llevará a cabo entre fines de abril y mediados de mayo. Durante los primeros días, se realizarán actividades enfocadas en el sector editorial, mientras que la apertura al público general será gradualmente ampliada, permitiendo que todos disfruten de la riqueza cultural que ofrece la feria.

Precios de Entrada y Ofertas Especiales

Las entradas tendrán un costo variable: de lunes a jueves, el precio será de $8.000, mientras que los viernes, sábados, domingos y feriados costarán $12.000. También se ofrecerá un pase especial para tres visitas por $18.000, ideal para quienes deseen explorar más de una vez la feria.

Ventajas del Chequelibro

Una de las novedades más interesantes es el sistema de “chequelibro”, que permitirá a los asistentes recuperar el valor de su entrada a través de compras en librerías asociadas. Cada boleto incluirá un crédito de $12.000, convirtiendo el costo de ingreso en una verdadera inversión en libros.

Acceso Gratuito para Grupos Específicos

La feria mantendrá el ingreso sin costo para: menores de 12 años, personas con discapacidad y grupos escolares a lo largo de todos los días. Además, de lunes a viernes, estudiantes, jubilados, pensionados y docentes podrán acceder de forma gratuita presentando la acreditación correspondiente.

Cómo Adquirir Entradas de Forma Anticipada

Las entradas están disponibles para su compra anticipada en el sitio oficial de la Fundación El Libro, ofreciendo una forma rápida de evitar filas y acelerar el acceso al evento. Los ingresos al predio se realizarán por las entradas habilitadas en Avenida Santa Fe y Avenida Sarmiento.

Actividades Imperdibles en la Feria del Libro 2026

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la “Noche de la Feria”, una jornada especial con entrada libre en horario nocturno, que promete un ambiente más distendido y una programación variada. Durante toda la feria, se ofrecerán presentaciones, firmas de libros y diversas actividades culturales, consolidándose como uno de los eventos más esperados del calendario porteño.