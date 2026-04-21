Sector vitivinícola: El consumo per cápita sigue en caída y el mercado interno no se estabiliza

El ingeniero agrónomo Luis Coita Civit sostiene que el sector vitivinícola argentino enfrenta un desafío crítico ante la disminución del consumo interno y transformaciones en su modelo exportador.

En una reciente entrevista con Canal E, Luis Coita Civit, experto en viticultura, analizó la grave situación del consumo de vino en el país. Según su evaluación, el mercado interno aún no ha tocado fondo, lo que se traduce en una caída continua del consumo per cápita.

El Mercado Interno como Pilar de la Vitivinicultura

El especialista explica que la vitivinicultura argentina depende en gran medida del mercado local: “El 70% de las botellas comercializadas se venden dentro del país”, comentó. Este contexto pone de manifiesto la vulnerabilidad del sector a la crisis económica.

A lo largo del tiempo, la pérdida de consumo no ha sido un fenómeno nuevo, pero ha cobrado fuerza en momentos de recesión. “En períodos de crisis económicas, el volumen de vino consumido per cápita siempre se ve afectado”, añadió Civit.

Un Declive Alarmante en el Consumo Per Cápita

El ingeniero trazó una preocupante evolución del consumo: “Pasamos de 90 litros per cápita a 50, luego a 23, y actualmente estamos apenas por encima de los 15 litros, con riesgo de caer por debajo de esa cifra.” Este descenso acentúa la idea de que la industria enfrenta una crisis estructural.

Las consecuencias de este panorama son preocupantes: “El número de productores disminuye constantemente, obligando a muchos a cambiar de actividad sin un plan establecido, lo que se convierte en una migración casi forzada”, concluyó Civit.