Falleció Luis Puenzo: La historia detrás de ‘La Historia Oficial’ y su poderoso legado

Rescatando Memorias: La Vigencia de «La Historia Oficial» en la Pantalla Argentina

Desde su estreno, «La Historia Oficial» continúa resonando en el corazón de los argentinos, reafirmando su relevancia en la sociedad actual. Cada aniversario del Golpe Militar trae consigo la oportunidad de revivir esta obra maestra cinematográfica que refleja nuestra historia.

Una Película que Trasciende el Tiempo Bajo la dirección de Luis Puenzo, «La Historia Oficial» se presenta como un testimonio perdurable de la realidad política argentina. Puenzo, quien falleció el 21 de abril, explicó que la película sigue viva no solo por su contenido, sino también por la situación actual del país. «Es una obra que habla de nuestra realidad política y, lamentablemente, ese contexto se mantiene», apuntó.

El Regreso a la Dirección Luego de un paréntesis por la publicidad tras el golpe de 1976, Puenzo volvió a la dirección después de la Guerra de Malvinas. “Sentí que era necesario filmar”, admitió. Su motivación fue abordar las atrocidades sufridas por los soldados y las desapariciones forzadas que marcaron una época. Su enfoque original cambió cuando decidió contar la historia desde la perspectiva de una madre apropiadora, lo que llevó a la película a una nueva dimensión.

El Proceso Creativo Puenzo se unió a su antigua amiga Aída Bortnik, quien regresó del exilio, para coescribir el guion en 1983. La elección de Norma Aleandro como protagonista se dio en un contexto de incertidumbre. Aleandro, quien había pasado años en España, inicialmente dudó en aceptar el papel, temerosa del impacto que podría tener la película en un país aún bajo el clima represivo.

El Rodaje en Tiempos Difíciles El rodaje comenzó en enero de 1984, con la colaboración de Abuelas de Plaza de Mayo. A pesar de la intimidad del escenario, Aleandro y Puenzo sentían el peso del miedo. **“Era un proyecto familiar, pero la tensión era palpable. Preguntaba si alguna vez se estrenaría”,** compartió Aleandro. La presión se intensificó cuando la familia de la niña protagonista recibió amenazas.

Un Anuncio de Esperanza Ante el temor, el equipo decidió anunciar que el rodaje había concluido, mientras continuaban filmando en secreto. La trascendencia de «La Historia Oficial» perdura hasta hoy, no solo como un relato cinematográfico, sino como un llamado a la conciencia social. Aleandro expresó que la película debe seguir sirviendo como un vehículo de verdad y justicia.

Reconocimiento Internacional El 24 de marzo de 1986, la película obtuvo el prestigioso Oscar a la Mejor Película Extranjera, siendo la primera película argentina en recibir este galardón. Aleandro, quien anunció la victoria, recordó el momento con emoción: «Era un símbolo de reivindicación después de tantas tragedias”.