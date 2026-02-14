Abel Furlán urge a la CGT a convocar un paro nacional

El líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlan, ha manifestado su oposición a la reforma laboral y convocó a un paro con movilización para el próximo 19 de febrero. Su postura desafía no solo al gobierno, sino también cuestiona el papel de la CGT en estas negociaciones.

Abel Furlan, secretario general de la UOM, dejó en claro su desacuerdo con la reforma laboral durante una entrevista en el programa Futurock. Anunció que su gremio llevará a cabo un «paro con movilización el 19 de febrero» y exigirá lo mismo a la CGT.

Las Inquietudes de Furlan sobre las Negociaciones

El líder sindical cuestionó las recientes conversaciones entre la CGT y el Gobierno, expresando su escepticismo. “No sé si la CGT llegó a un acuerdo con el Gobierno, pero parece evidente que han estado negociando”, afirmó.

Para Furlan, los cambios propuestos en la reforma no eran motivo de discusión. “No había nada que negociar en esos 213 artículos, ya que todos ellos representaban un ataque a la dignidad de los trabajadores. La única opción era rechazarla de manera contundente”, añadió.

Implicaciones de la Reforma Laboral

Convenios y Derechos Laborales

Furlan identificó varios puntos preocupantes de la reforma, comenzando por la anulación de los convenios colectivos de trabajo. “¿Cómo me enfrento a 16,000 convenios en un año? ¿Cómo protejo a mis trabajadores con un convenio base si se desmoronan los acuerdos?”, cuestionó.

Derecho a Huelga y Salud

El derecho a huelga también fue un punto crítico, ya que advirtió que muchos trabajadores podrían ser considerados esenciales, limitando su capacidad de hacer huelga. “Si el 75% de mis compañeros son esenciales, ¿cómo puedo luchar por mejores salarios?”, se preguntó.

La Condena a la Negociación

Furlan fue tajante al afirmar que los intentos de negociación son inaceptables. “Lo que está en juego en este proyecto es dañino para los trabajadores”, enfatizó. Instó a movilizarse y defender los derechos adquiridos, ya que el futuro del trabajo en Argentina está en peligro.

Un Llamado a la Unidad

En un esfuerzo por mantener la cohesión, Furlan insistió en que los trabajadores buscan unidad. “Los trabajadores están dispuestos a luchar. No debemos permitir que se normalice la idea de que estamos perdidos”, subrayó.

Críticas a la Política actual

En un análisis más amplio, Furlan criticó el estado de la política argentina, acusando a los gobernadores de negociar sin representación legítima de los trabajadores. “Si los gobernadores actúan por separado, ¿quiénes son para negociar derechos laborales?”, reflexionó.

Iniciativas Futuras

El panorama legislativo está en movimiento, con indicios de que se realizarán reuniones para avanzar en el tratamiento de la reforma. “Desde ayer, el oficialismo está presionando para que la Cámara de Diputados considere la reforma el 19”, afirmó Furlan.

Frente a esta situación, su organización ha tomado la decisión de salir a la calle. “Convocamos a un paro a partir de las 10:00 del 19 de febrero”, confirmó, reafirmando la determinación de los metalúrgicos.

Furlan concluyó su discurso con un llamado a la reflexión, instando a los trabajadores a reconocer que no son responsables de las dificultades económicas que enfrenta el país. “No somos culpables de la inflación ni del endeudamiento. Somos los que sufrimos las consecuencias”, afirmó con firmeza.