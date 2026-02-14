Fondos que prometen hasta un 9% de rentabilidad anual

Las tasas en pesos continúan a la baja y el panorama cambiario parece estabilizarse. En este contexto, los ahorristas están reconsiderando los fondos comunes de inversión en dólares como una opción atractiva para evitar que sus ahorros queden estancados.

El mercado local ofrece una variedad de fondos comunes de inversión en dólares, que pueden ser agrupados en tres categorías principales. Los inversores se enfrentan a la decisión de asumir riesgos moderados para obtener un rendimiento en moneda fuerte o optar por la liquidez total a pesar de la baja en las tasas.

Opciones de Fondos Comunes: ¿Cuál Elegir?

La clasificación de los fondos en dólares se divide en tres tipos: money market T+0, fondos de corto y mediano plazo con rescate T+1, y fondos de retorno total que implican mayor volatilidad. Cada categoría responde a diferentes necesidades financieras y perfiles de inversor.

Money Market en Dólares

Los fondos T+0 están diseñados para quienes buscan alta liquidez, invirtiendo en instrumentos de corto plazo con bajo riesgo. Entre los más destacados se encuentran:

El rendimiento de estos fondos puede ser atractivo para quienes necesitan acceso inmediato a sus inversiones:

Adcap Ahorro Dólares C: 1,91% anual, con un patrimonio de aproximadamente 125 millones de dólares.

1,91% anual, con un patrimonio de aproximadamente 125 millones de dólares. MEGAQM Liquidez Dólar B: 1,59% anual, gestionando cerca de 241 millones de dólares.

1,59% anual, gestionando cerca de 241 millones de dólares. IEB Corto Plazo Dólar B: 1,50% anual.

1,50% anual. Allaria Dólar Ahorro B: 1,47% anual, gestionando unos 265 millones de dólares.

1,47% anual, gestionando unos 265 millones de dólares. SBS Liquidez USD B: 1,43% anual.

Estos fondos son ideales para quienes priorizan la disponibilidad de dólares, permitiendo a los inversores rescatar sus fondos el mismo día.

Fondos de Corto y Mediano Plazo

El siguiente grupo está conformado por fondos que ofrecen rescate T+1, incorporando instrumentos más variados como deuda corporativa y bonos de mayor duración, proporcionando así mejores tasas:

Ejemplos destacados incluyen:

Allaria Dólar Ahorro Plus: rendimiento proyectado de 4% anual.

rendimiento proyectado de 4% anual. Allaria Dólar Dinámico Corporativos Argentina: espera un rendimiento del 6% anual, incorporando riesgo crediticio.

espera un rendimiento del 6% anual, incorporando riesgo crediticio. Allaria Dólar Global: proyecta un atractivo 7,5% anual, vinculado a la deuda pública.

Estos fondos son más adecuados para inversiones con un enfoque a medio y largo plazo.

Fondos de Retorno Total

Finalmente, los fondos de retorno total son los más agresivos, donde se combinan bonos de mayor duración y gestión táctica:

Ejemplos mencionados:

Allaria Dólar Retorno Total: expectativa de un 9% anual, con un enfoque a largo plazo.

expectativa de un 9% anual, con un enfoque a largo plazo. Schroder Retorno Total Cuatro B: ofrece un rendimiento sólido de 3,08% en 30 días.

Estos fondos requieren que los inversores tengan una mayor tolerancia a la volatilidad y estén dispuestos a manejar fluctuaciones en el capital.

El Impacto de las Fintech en el Ahorro

El auge de las fintech, como Cocos Capital, ha facilitado el acceso a fondos comunes de inversión en dólares para los ahorristas. Ofrecen la posibilidad de suscribirse y rescatar fondos desde el teléfono móvil, junto con montos mínimos accesibles:

Cocos Ahorro Dólares presenta una TNA promedio del 2,85% a 60 días, con rescates rápidos y fácil acceso en cualquier momento. En cambio, Cocos Dólares Plus se enfoca en lograr un 7% anual, ideal para quienes pueden esperar un poco más por mayores rendimientos.

Factores a Considerar al Invertir

Antes de elegir un fondo, los inversores deben evaluar tres aspectos clave:

Liquidez: ¿necesita T+0 o T+1?

Horizonte de inversión: ¿semanas, meses o más de un año?

Tolerancia al riesgo: ¿prefiere estabilidad o busca mayor rendimiento?

La opción T+0 puede ofrecer tasas modestas, pero la estabilidad es alta, mientras que los fondos soberanos presentan potencial de mayores beneficios con un grado de riesgo adicional.

¿Mantener Dólares Quietos o Hacerlos Trabajar?

Dejar los billetes sin movimiento puede significar perder rendimiento, mientras que invertir en fondos comunes de inversión en dólares puede ser una forma efectiva de mantener el poder adquisitivo frente a la inflación. Cada ahorrista debe elegir según sus necesidades y su disposición a asumir riesgo, con la seguridad de que existe una oferta diversificada adaptada a varios perfiles.