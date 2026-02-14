Diosdado Cabello: ‘Venezuela es el país más seguro de América’

En un reciente discurso, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó con firmeza que su nación es la más segura del continente, apostando a cifras que sorprenden y generan debate.

Declaraciones Impactantes en Nueva Esparta

Durante un acto en el estado de Nueva Esparta, Cabello destacó que Venezuela presenta menos de tres delitos por cada 100.000 habitantes, una cifra que considera insuperable por cualquier otro país americano.

Análisis Continuo de la Seguridad

El funcionario aseguró que las autoridades evalúan semanalmente los índices delictivos, mencionando que han detectado un aumento en delitos informáticos, mientras que otros tipos de criminalidad se mantienen bajos.

Aumento en las Solicitudes Universitarias

Cabello también reveló un notable incremento en las solicitudes de ingreso a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Este hecho, según él, refleja la confianza del pueblo venezolano y su resistencia frente a situaciones adversas.

Operativo de Seguridad en Carnaval

A partir de este sábado, se puso en marcha un extenso operativo de seguridad para las festividades de Carnaval, con la movilización de 228.028 efectivos de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad. Este despliegue representa un aumento del 19,7% en comparación con el operativo del año anterior.

Contexto Político y Seguridad Ciudadana

La declaración de Cabello llega en un contexto sensible tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. En este marco, la vicepresidente Delcy Rodríguez asumió el liderazgo del país en un momento crítico.