Cientos de miles en Múnich exigen un cambio de régimen en Irán durante protestas.

Una potente llamada a la acción resonó en Alemania, donde miles de personas unieron sus voces en apoyo a la lucha por los derechos humanos en Irán.

El pasado sábado, alrededor de 200,000 manifestantes se reunieron en Múnich, en el marco de la Conferencia de Seguridad, para alzar su voz contra el gobierno de Irán. Este movimiento fue impulsado por el príncipe exiliado Reza Pahlavi, quien busca aumentar la presión internacional sobre Teherán.

Un grito de cambio global

Los asistentes llevaron pancartas, ondearon banderas y mostraron su descontento mediante percusiones y cánticos a favor de un cambio de régimen. Pahlavi, al describir la manifestación como un “llamado global a la acción”, destacó la urgente necesidad de solidaridad con los iraníes en su lucha contra la opresión.

Mensajes poderosos en el aire

“¡Cambio, cambio, cambio de régimen!” resonaban las voces de la multitud mientras ondeaban banderas verde, blanca y roja, simbolizando el Irán previo a la Revolución Islámica de 1979. Pahlavi, dirigiéndose a la conferencia, advirtió sobre la posibilidad de más muertes si las democracias continúan siendo omisas ante la opresión en Irán.

Intervención internacional y apoyo a los manifestantes

“Nos reunimos en un momento de profundo peligro para preguntar: ¿el mundo estará con el pueblo de Irán?” imploró Pahlavi. Criticó la supervivencia del actual régimen, afirmando que “envía un claro mensaje a cada matón: si matas suficientes personas, permanecerás en el poder”.

Además, reconoció el respaldo de Estados Unidos a los manifestantes y instó al presidente Donald Trump a cumplir sus promesas de ayuda en este crítico momento. Valoró positivamente la decisión del presidente estadounidense de enviar un segundo grupo de portaaviones a la región, en medio de discusiones sobre una posible intervención militar en Irán.

La lucha por la voz de los ciudadanos iraníes

En la multitud, muchos portaban gorras que decían “Hacer Irán grande otra vez”, un guiño a la campaña de Trump. Las pancartas con la imagen de Pahlavi, a veces referenciado como “rey”, reflejan su intento de reivindicar un rol en el futuro del país. Después de casi 50 años en el exilio, busca posicionarse como una figura central en el cambio que anhelan muchos iraníes.

Daniyal Mohtashamian, un manifestante que viajó desde Zúrich, expresó: “Tenemos grandes esperanzas y esperamos que el régimen cambie pronto”, destacando la represión que enfrentan aquellos que se alzan por cambio dentro de Irán.

Contexto de las protestas en Irán

Las manifestaciones en Irán comenzaron a fines de diciembre debido a la crisis económica y la caída del rial. La respuesta del gobierno ha sido violenta, generando un estallido de protestas a nivel nacional. Se reportan muertes y detenciones, con estimaciones de organizaciones activistas que hablan de cifras que podrían alcanzar hasta 30,000 víctimas, aunque el gobierno rechaza estas cifras como “politizadas”.

Mientras la situación sigue siendo crítica, la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos en Irán y la persistente lucha por la libertad de sus ciudadanos.