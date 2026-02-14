“Clima adverso: se pierden 600,000 toneladas de soja en la zona núcleo”

Las proyecciones de cosecha de soja para la región núcleo han sufrido un notable ajuste a la baja, lo que trae consigo serias repercusiones económicas y agrícolas.

Producción de Soja: Un Ajuste Significativo

La más reciente estimación de la producción de soja en la región núcleo se ha reducido a 17,2 millones de toneladas, es decir, 600.000 toneladas menos que lo esperado al comienzo de la campaña. Este ajuste se debe en gran parte a la sequía de enero y a un golpe térmico que ha afectado los cultivos, aunque las lluvias de febrero han moderado el impacto en varias áreas.

Mermas Económicas por la Caída en la Producción

Con un precio internacional de la soja de alrededor de u$s 330 por tonelada, la disminución de producción significa una pérdida potencial de hasta u$s 200 millones. Esta reducción no solo afecta los ingresos de divisas del sector sojero, sino que también impacta la recaudación fiscal por derechos de exportación.

Afectación Diferencial en la Región

La caída en la producción no es uniforme en toda la región. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señala que hay un “corredor crítico” que abarca aproximadamente el 15% del área afectada, donde la falta de agua ha causado pérdidas significativas. En localidades como Constitución y Bigand, los rindes han caído entre un 30% y 40%, mientras que la presión de plagas ha aumentado debido a la sequía y las elevadas temperaturas.

Esperanza en las Nuevas Lluvias

Recentes precipitaciones han mejorado las condiciones de muchos lotes. La proporción de cultivos de soja en condiciones regulares o malas se ha reducido del 20% al 12%, permitiendo que el 38% de los lotes se clasifiquen como en buen estado. Sin embargo, se requiere un nuevo aporte de agua para asegurar una cosecha óptima.

Posibilidades de Recuperación

A pesar del ajuste, la experiencia de temporadas pasadas deja entrever una posibilidad de recuperación. En 2024/25, un ajuste similar tuvo lugar, pero las lluvias de finales de febrero ayudaron a mejorar el rinde promedio. Este año, los cultivos comenzaron en mejores condiciones y se prevén lluvias entre el 12 y el 18 de febrero, lo cual podría facilitar una mejora en la producción.