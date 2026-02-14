Revelan que firmaba asistencia sin presentarse al trabajo

Escándalo en Neuquén: El Caso de Nicolás Salvatori, el "Ñoqui VIP" que Fichaba y se Iba

Un escándalo ha sacudido a Neuquén tras la revelación de un caso de abuso de poder que involucra a Nicolás Evaristo Salvatori, hijo de un exgobernador provincial. Este reciente episodio ha dejado al descubierto una grave irregularidad en la administración pública.

Salvatori, quien se desempeñaba en el Ministerio de Energía, fue destituido luego de que una investigación revelara que no cumplía con sus funciones laborales, marcando su ingreso y abandonando el lugar de trabajo casi de inmediato.

La Acción del Gobierno Provincial

Tras un exhaustivo análisis de imágenes de las cámaras de seguridad, el gobierno de Rolando «Rolo» Figueroa decidió despedir a Salvatori. Además, se han tomado medidas para recuperar los salarios percibidos indebidamente durante su tiempo en el cargo.

Detalles del Caso: Modus Operandi

Las grabaciones muestran claramente cómo el exfuncionario ingresaba al edificio, fichaba su asistencia y abandonaba rápidamente su puesto. Este comportamiento irregular fue clasificado como «ñoqui VIP», un término que se usa para describir a empleados públicos que cobran sin realizar labores efectivas.

Investigación Administrativa y Sus Resultados

El proceso administrativo se inició el 12 de junio de 2025, armando un sumario para determinar la falta de asistencia de Salvatori. Las indagaciones apuntaron a un supuesto «abandono de cargo» que ha causado perjuicio económico a la provincia.

Registros y Evidencias

La auditoría recopiló cinco registros fílmicos que muestran cómo el exempleado fichaba el ingreso y se retiraba sin realizar tareas efectivas. Además, se constató que no había registros válidos de su asistencia desde el 10 de junio de 2020 hasta el 11 de septiembre de 2025.

Defensa y Consecuencias Legales

Salvatori ha intentado defenderse afirmando que no se le asignaron funciones adecuadas y que fue víctima de una persecución. Sin embargo, los informes de la junta de disciplina contradicen sus declaraciones, sosteniendo que no prestó servicios durante el periodo investigado.

Restitución de Salarios