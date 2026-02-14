El mercado anticipa la caída de la inflación y selecciona estos bonos para invertir

La inflación en Argentina sigue ascendiendo. Según los últimos datos de varias consultoras, el índice de precios podría haber registrado un crecimiento acelerado en los primeros días de febrero, lo que anticipa un panorama complejo para la economía del país.

La inflación se mantiene en niveles alarmantes, con un incremento del 2,9% en enero según el Indec. Las primeras mediciones de febrero muestran que esta tendencia no solo continúa, sino que podría empeorar. La consultora Orlando J. Ferreres (OJF) reportó un aumento significativo del 1,5% en la primera semana de febrero comparado con la semana anterior, un fenómeno usual pero que esta vez preocupa por su magnitud.

Expectativas de Inflación: ¿Habrá Alivio en los Próximos Meses?

Otras consultoras, como C&T y Analytica, también han notado diferencias en sus mediciones. Aunque algunos reportan una ligera desaceleración en el avance de precios, la inflación sigue proyectándose por encima del 2% mensual. La historia indica que marzo es un mes crítico debido a ajustes en el ámbito educativo, augurando otro repunte futuro en los precios.

Impacto de la Estacionalidad y Ajustes Tarifarios

Febrero históricamente presenta una estacionalidad que podría aliviar la inflación temporalmente; sin embargo, los ajustes en tarifas y servicios están configurando un «piso» alto que restringe esta disminución. Los analistas de Aldazábal señalan que no se espera que se baje de 2,5% mensual a causa de estos ajustes.

La Reacción de Inversores frente a la Inflación

La incertidumbre sobre la dinámica inflacionaria ha llevado a muchos inversores a modificar sus estrategias. Según IOL, en las últimas semanas se ha observado un aumento en la demanda de bonos ajustados por inflación (CER), desplazando a los activos a tasa fija. La inflación implícita ha incrementado, reflejando la búsqueda de protección frente a precios en alza.

Bonos y Estrategias de Inversión en un Contexto Inflacionario

Las firmas de análisis están priorizando bonos como el CER TZX26 y TZX28 para el mediano plazo, considerándolos más atractivos en este entorno inflacionario. A pesar de la corrección de expectativas hacia la baja, la velocidad de esta reducción queda en entredicho.

Observando el panorama actual, el interés en bonos a tasa fija fue notable, con un 55% de la demanda concentrada en instrumentos de este tipo, sugiriendo que los inversores todavía confían en la posibilidad de desinflación a futuro, aun con rendimientos reales negativos.