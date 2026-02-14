Libertad para 17 presos políticos en Venezuela en medio del debate sobre la Ley de Amnistía

La reciente liberación de 17 presos políticos en Venezuela marca un paso significativo hacia la reconciliación nacional, justo cuando el Parlamento se prepara para debatir una nueva Ley de Amnistía.

En un anuncio realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, se confirmó la excarcelación de al menos 17 detenidos en el país. Esta medida se produce en el contexto de la futura Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y la Paz, la cual será discutida en el Parlamento en los próximos días.

Contexto de la Liberación

Rodríguez destacó que los excarcelados eran alojados en el centro de reclusión Zona 7 y afirmó que esta acción busca fomentar un clima de reconciliación. “Nuestro objetivo es seguir avanzando en la senda de la paz y la construcción democrática entre ciudadanos”, subrayó el líder parlamentario.

Nueva Ley de Amnistía en Debate

Las liberaciones acontecen en un momento crucial, ya que los legisladores están próximos a tratar el proyecto de amnistía impulsado por el oficialismo, que busca ofrecer beneficios judiciales ante la intensa crisis política del país.

Impacto de la Iniciativa Legislativa

De acuerdo a las informaciones recientes, alrededor de 900 personas han sido beneficiadas por medidas relacionadas con este proceso en las últimas semanas. Este desarrollo se sitúa en un contexto marcado por las decisiones del gobierno de Nicolás Maduro, que continúa lidiando con las tensiones políticas internas.