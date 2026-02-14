Sánchez Advocates for ‘Moral Rearmament’ Against Putin at Munich Summit

En su debut como primer ministro en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Pedro Sánchez lanzó un mensaje contundente en contra del rearme nuclear, destacando su peligro y proponiendo una defensa europea más sólida.

El pasado sábado, Pedro Sánchez compartió su primera intervenciones como primer ministro de España en la renombrada Conferencia de Seguridad de Múnich. Su discurso chocó frontalmente con las tendencias dominantes en el ámbito internacional, al afirmar que la renovación de arsenales nucleares no constituye una solución eficaz ante la amenaza de Vladimir Putin.

Un Abordaje Crítico al Gasto Militar Nuclear

Sánchez ilustró su argumento con datos impactantes: los países invierten más de 11 millones de dólares cada hora en armamento nuclear, siendo Estados Unidos responsable de una proyección de 946 mil millones de dólares en estos arsenales durante la próxima década. «Con esa suma se podría erradicar la pobreza extrema en el mundo», enfatizó el presidente español.

La Amenaza de la Inteligencia Artificial en el Arsenal Nuclear

El primer ministro también expresó su preocupación por el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a armas nucleares, un factor que considera extremadamente peligroso. Citando a Ronald Reagan, reafirmó que “una guerra nuclear no puede ser ganada”, posicionando el debate no en términos ideológicos, sino como una cuestión práctica de seguridad real.

Compromiso Militar Europeo sin Dependencias

Aclaró que rechazar el rearme nuclear no significa descuidar la defensa. De hecho, España ha triplicado su gasto militar y duplicado sus tropas desplegadas. Sánchez abogó por la creación de un verdadero ejército europeo y se comprometió a colaborar en lo que sea necesario.

Una Europa Fuerte Frente a Críticas Externas

Durante su discurso, el presidente manifestó su preocupación por sectores en EE.UU. que ven a la Unión Europea como una amenaza y no como un socio. «Algunos desearían una UE más fragmentada», señaló, aunque se mostró optimista sobre la dirección en la que trabajan los países europeos.

La Transatlántica sin «Vassalage»

Reconocido por su crítica a Donald Trump, Sánchez abogó por una conexión transatlántica sin las connotaciones de subordinación. En Múnich, destacó la necesidad de ampliar la Unión Europea para incluir a Ucrania, realizar reformas internas y aumentar la competitividad económica.

La Conferencia, iniciada en 1963, reunió a aproximadamente 200 representantes de gobiernos de 120 países. Este año, se llevó a cabo en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos lados del Atlántico, marcando un hito con la participación de un primer ministro español por primera vez.