El gobierno de Javier Milei ha visto una reducción de casi 22,000 empresas

Título: Cifras alarmantes: Cierre de empresas en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei

Bajada: Un análisis revela que desde la llegada de Javier Milei al poder, Argentina ha perdido cerca de 22 mil empresas, con la construcción siendo uno de los sectores más afectados.

El gobierno de Javier Milei enfrenta un duro reto económico, reflejado en la drástica reducción de casi 22 mil empresas en el país. Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo destacan especialmente el impacto negativo en la industria de la construcción.

En noviembre pasado, el cierre neto de empresas ascendió a 892 y, en total, durante los primeros 11 meses de 2025, se contabilizó una pérdida neta de 9.722 empleadores.

Números alarmantes del empleo

El sistema de riesgos del trabajo reportaba en noviembre de 2023 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. Sin embargo, al cierre de noviembre de 2025, estos números descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. Esto revela una caída neta de 21.938 empleadores en un periodo de solo dos años, acompañado de una disminución de 290.602 trabajadores.

Impacto de la devaluación y políticas agresivas

El contexto económico ha sido difícil, con 512.357 empresas registradas a finales de 2023, marcando un descenso significativo hasta mediados de 2024, que se atribuye a la devaluación y a las políticas de «motosierra» del gobierno, que afectaron gravemente al sector de la construcción.

Entre diciembre de 2023 y 2024, el número de empresas pasó a 499.682, mostrando cierta desaceleración en la caída.

Desempeño de la capacidad instalada en la industria

La utilización de la capacidad instalada en la industria se deslizó a 53,8% en diciembre de 2025, lo que implica una disminución de 2,9 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes de 2024 (56,7%). Este es el nivel más bajo registrado desde marzo de 2024.

Algunas industrias mantienen un uso superior a la media: la refinación del petróleo alcanza un notable 87,1%, seguida por papel y cartón (65,0%) y productos alimenticios y bebidas (63,6%).

Por el contrario, sectores como la metalmecánica, productos textiles y la industria automotriz enfrentan índices de capacidad instalada inferiores al umbral general, reflejando la fragilidad del entorno económico.

Según el INDEC, la industria metalmecánica, excluyendo automotores, reportó un bajo uso de capacidad instalada de 38,9%, evidenciando una marcada disminución desde el 45,7% del año anterior.