Senadores deciden si se independizan del bloque kirchnerista

Crisi Interna en el Peronismo: Expectativas por Definiciones en el Senado

La tensión interna en el peronismo se ha intensificado, y la próxima semana podría marcar un punto de inflexión con importantes resoluciones en el Senado, justo antes de la sesión preparatoria del 24 de febrero.

El bloque de Convicción Federal, que agrupa a senadores de las provincias de Catamarca, Tucumán y Salta, continúa en desacuerdo con la conducción de José Mayans y su equipo, que incluye a figuras como Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti. Estas diferencias están en el centro del conflicto que enfrenta el oficialismo y el sector más tradicional del peronismo en esta difícil coyuntura política.

Desavenencias entre Bloques

La bancada liderada por Fernando Salino se opone a la decisión del bloque Justicialista de no participar en las comisiones del Senado. Este grupo ya se ausentó de los debates sobre el presupuesto de 2026 y la reciente reforma laboral, un movimiento considerado como protesta ante la distribución de espacios entre los bloques dialoguistas pro-oficialismo.

Ruptura a la Vista

Las relaciones entre los kirchneristas y los peronistas federales han alcanzado un punto crítico, especialmente tras la suspensión de la senadora Carolina Moisés por parte de la intervención del PJ de Jujuy, un acción que ha generado una ola de descontento. Moisés, que apoya al gobernador Sáenz, se encuentra en el centro de esta disputa.

Comisiones y Representación

A pesar de las tensiones, el bloque de Convicción Federal ha decidido formalizar su solicitud de representación en las comisiones de Acuerdo y Relaciones Exteriores. Esta decisión es crucial, ya que estos espacios serán los encargados de debatir el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, recientemente aprobado por la Cámara de Diputados.

Propuestas de Inclusión

En su propuesta, Salino incluyó a Sandra Mendoza y Guillermo Andrada como representantes en las comisiones, opacando la postura de Mayans, quien aún se resiste a integrar estos espacios. Esta discrepancia de criterios sólo complica aún más un panorama ya enredado.

Mirando Hacia el Futuro

La semana siguiente será decisiva para el bloque de Convicción, que se reunirá para analizar su posible participación en otras comisiones formadas en diciembre, incluidos los grupos de Presupuesto, Trabajo, Justicia y Minería.

Acelerando el Reloj Político

Con la sesión preparatoria a la vista, donde se definirán las autoridades del Senado, el peronismo tendrá que negociar su vicepresidencia y otros cargos adicionales. Los miembros de Convicción Federal sienten que, a pesar de la falta de acuerdo, es fundamental no perder la representación institucional.

La fragmentación del bloque podría dejarlo con 23 senadores, en comparación con los 21 del Justicialista y 2 del Frente Cívico de Santiago, lo que redefine el mapa político en el Senado y plantea interrogantes sobre el rumbo del peronismo en el futuro próximo.