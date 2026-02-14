Bróker líder revela sus recomendaciones de acciones del Merval para febrero

En un contexto de cambios en la macroeconomía argentina, la Bolsa porteña se enfrenta a desafíos y oportunidades únicas que captan la atención de los inversores.

La Bolsa porteña está atravesando un periodo singular. A pesar de que se vislumbran señales de estabilidad en los activos financieros, las acciones aún no reflejan completamente este renovado ambiente. El mercado parece haberse detenido, donde el optimismo inicial ha dado paso a una espera cautelosa. En este contexto, surgen oportunidades selectivas para los inversores.

Merval: Un Índice Rezagado frente a Latinoamérica

A diferencia de otros países de la región, el Merval en dólares ha mostrado un desempeño inferior. Mientras que los índices de Brasil, Chile y otros países latinoamericanos han experimentado aumentos significativos, el Merval ha caído cerca del 4.5% al inicio de 2026. Este contraste plantea interrogantes entre los especialistas sobre si la situación actual es una advertencia o una chance de inversión.

Factores Clave en el Mercado

La combinación de acumulación de reservas, disminución del riesgo país y expectativas de tasas más bajas crea un ambiente propicio. Sin embargo, la recuperación económica sigue siendo desigual, lo que limita su impacto en las ganancias corporativas y aumenta la cautela de los inversores.

Respuestas Selectivas ante un Cambio de Etapa

En este contexto de incertidumbre, los analistas llaman a la atención sobre qué acciones serán las más adecuadas para aprovechar un potencial cambio de ciclo. Este enfoque no es aleatorio; toma en cuenta tanto los fundamentos macroeconómicos como la capacidad de las empresas para mejorar resultados en un entorno complejo.

Bonos al Alza, Acciones Sin Reacción

El desequilibrio entre el comportamiento de los bonos y las acciones es evidente: en 2025, los bonos soberanos en dólares aumentaron un 18% mientras que las acciones, en promedio, retrocedieron 5%. Los bonos están demostrando ser una opción más eficiente y menos volátil, lo que complica la atracción del Merval para los inversores más conservadores.

La Mirada en la Macroecnomía

Uno de los principales observadores del mercado ha sido la acumulación de reservas del Banco Central. En enero, las compras alcanzaron más de USD 1.100 millones, situando las reservas cerca de USD 44.500 millones. Esta tendencia aumenta la credibilidad del sistema, aunque se requiere consistencia para que se refleje en el mercado de acciones.

Desigualdad en la Crecimiento Económico

Hay una heterogeneidad en la recuperación económica, con sectores como la intermediación financiera y la minería mostrando progreso, mientras que la construcción y el comercio siguen rezagados. Este desenfoque limita el impulso del Merval, que depende de una recuperación más equilibrada en el consumo y el crédito.

Febrero y la Estacionalidad: Expectativas de Cambio

Históricamente, febrero ha sido un mes complicado para el mercado accionario. Sin embargo, el crecimiento esperado en el agro podría contribuir a la acumulación de reservas, lo que a su vez podría crear un entorno financiero más favorable.

Los analistas prevén una mejora gradual en la macroeconomía y una recuperación de las ganancias corporativas en el primer trimestre de 2026, lo que podría permitir al Merval retomar los niveles máximos del año anterior, ofreciendo un potencial de crecimiento cercano al 20% en dólares.