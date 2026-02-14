Revolución Médica: La Fundación Favaloro Completa el Primer Bypass Coronario Asistido por Robot en el País

El Hospital Universitario Fundación Favaloro marcará un antes y un después en la cardiología argentina con su innovadora técnica de cirugía robótica.

En un hecho histórico, el Hospital Universitario Fundación Favaloro ha realizado en Argentina el primer bypass aortocoronario asistido por robot, utilizando el avanzado sistema Da Vinci Xi. Este procedimiento representa un gran avance en la medicina nacional.

Detalles de la Intervención Asistida por Robot

Esta intervención mínimamente invasiva permite restaurar el flujo sanguíneo al corazón sin la necesidad de la tradicional apertura del pecho, lo que se conoce como esternotomía. A través de incisiones de apenas 3 a 4 centímetros, se logran resultados sorprendentes que benefician a los pacientes.

Dr. Mariano Camporrotondo, jefe de Cirugía Cardiovascular, lideró el equipo de esta exitosa intervención.

Ventajas de la Cirugía Robótica

El Dr. Mariano Camporrotondo destacó los beneficios de esta técnica: «Ofrecemos una cirugía menos invasiva, con una recuperación más rápida y mejores condiciones postoperatorias. Es tecnología de vanguardia al servicio del ser humano».

Según el doctor Camporrotondo, «el dolor postoperatorio es menor y el tiempo de recuperación se acorta considerablemente. Mientras que en una cirugía tradicional los pacientes suelen estar internados entre 4 y 5 días, con este nuevo enfoque, el tiempo se reduce a solo 2 a 3 días, permitiendo que, en una semana, los pacientes retomen sus actividades normales».

El Futuro de la Cirugía Cardiovascular en Argentina

Gracias al sistema Da Vinci Xi, los médicos cuentan con una visión tridimensional y la capacidad para realizar movimientos precisos que eliminan el temblor humano, lo que aumenta la seguridad y mejora los resultados clínicos.

La tecnología robótica garantiza un alto nivel de precisión y seguridad durante la intervención quirúrgica.

Un Legado que Continúa

Este primer bypass coronario asistido por robot simboliza el inicio de una nueva era en la cirugía cardiovascular en Argentina. La Fundación Favaloro, parte de la Red BASA del Grupo OLMOS, reafirma su compromiso con la innovación médica, siguiendo el legado de su fundador, el Dr. René G. Favaloro, quien transformó el enfoque hacia la enfermedad coronaria en 1967.

La Fundación Favaloro se posiciona nuevamente a la vanguardia de la medicina, implementando técnicas robóticas de alta complejidad.

A casi seis décadas de su innovador bypass aortocoronario, la institución da un paso firme hacia el futuro, ampliando su programa de cirugía robótica cardiovascular y consolidándose como un referente en el ámbito sanitario argentino.