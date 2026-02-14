Oriana: Una Nueva Tormenta Afecta a la Península Ibérica

La llegada de la tormenta Oriana está causando estragos en la península ibérica, sumando nuevos desafíos mientras España aún intenta recuperarse del impacto de la tormenta anterior, Nils.

Oriana se presenta con lluvias torrenciales y vientos intensos, lo que ha llevado a que se emitan alertas de emergencia en gran parte del territorio español.

Alertas Máximas en Castellón

En la provincia de Castellón, se ha declarado un alerta roja. La tormenta está generando vientos de fuerza similar a un huracán, lo que plantea un riesgo significativo de caída de árboles, inundaciones en las carreteras y un posible corte de electricidad para miles de habitantes.

Impacto de la Tormenta Anterior

La tormenta Nils ha dejado un saldo trágico de tres fallecidos en Francia y España, además de múltiples heridos en incidentes relacionados con el mal tiempo. En Portugal, un viaducto ha sufrido un colapso parcial debido a las inundaciones que afectan la autopista A1 entre Lisboa y Oporto.

Inundaciones en el Suroeste Francés

La situación en el suroeste de Francia es igualmente grave, con varios ríos desbordándose por la intensa lluvia provocada por la tormenta anterior. Se mantiene una alerta de inundación a lo largo del río Garona para el fin de semana, creando preocupación entre los residentes.