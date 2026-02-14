Crisis hídrica en el agro: «Llevamos 35/40 días sin lluvia y afecta a los cultivos»

El clima severo en el sudeste de Buenos Aires plantea un panorama alarmante para los cultivos de verano, generando preocupaciones entre los productores agropecuarios.

El consultor en granos, Germán Iturriza, advirtió en Canal E sobre la grave situación climática que afecta a los cultivos en la región. La escasez de lluvias en los últimos 35 a 40 días está impactando directamente en la salud de los cultivos, poniendo en jaque su desarrollo.

Urgencia de Lluvias para los Cultivos

La falta de precipitaciones ha comenzado a mostrar su efecto en los lotes. Iturriza señaló: “Existen soja y maíz que requieren lluvias de manera urgente en esta zona”. Además, subrayó que desde diciembre, la región ha registrado apenas un 25% de las precipitaciones normalmente esperadas.

Desarrollo de la Campaña Comprometido

Según Iturriza, las condiciones actuales dificultan un desarrollo normal de la campaña agrícola. “Con estas condiciones climáticas, es complicado que los cultivos alcancen un rendimiento esperado”, enfatizó, mencionando que la situación no solo afecta a Balcarce, sino a toda la zona sudeste de la provincia.

Esperanzas para Recuperar la Producción

A pesar de lo grave de la situación, existe una luz de esperanza. «Aún no es irreversible», indicó Iturriza, siempre y cuando lleguen las ansiadas lluvias. “Las precipitaciones podrían modificar la condición de los cultivos y frenar la pérdida de kilos”, aclaró.

Momento Crítico a la Vista

En el corto plazo, se aproxima un fin de semana clave. Iturriza anticipó una posible inestabilidad climática, especialmente el domingo por la mañana. Sin embargo, expresó su preocupación por la incertidumbre: “Algunos modelos meteorológicos predicen lluvias, otros no”.

La presión sobre los cultivos aumenta con cada semana sin precipitaciones, lo que conlleva a una pérdida gradual de producción. “Sin lluvia, los cultivos seguirán deteriorándose”, concluyó Iturriza.