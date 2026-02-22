Abogada argentina en Brasil denuncia agresiones racistas: ‘Sudaca muerta de hambre…’

Agostina Páez, la abogada argentina en Brasil, denuncia amenazas tras su arresto por racismo

La abogada argentina Agostina Páez, actualmente detenida en Brasil por un incidente que ha desatado polémica, ha revelado que enfrenta amenazas de muerte e insultos violentos en las redes sociales.

Páez, quien se encuentra bajo prisión preventiva y con tobillera electrónica en Río de Janeiro desde mediados de enero, fue arrestada tras un enfrentamiento con los empleados de un bar durante sus vacaciones. La situación escaló tras una discusión relacionada con los cargos de la cuenta, lo que llevó a un cruce verbal que terminó en un escandaloso gesto de la abogada.

Detención en Brasil: Un incidente polémico

La joven abogada fue acusada de realizar gestos que imitan a un primate, lo que fue grabado por un miembro del personal del bar y usado como prueba en su contra. Esta acción le valió una imputación por injuria racial, un delito que podría acarrear penas de hasta cinco años de prisión.

El impacto de las redes sociales

Desde su detención, Páez ha denunciado una serie de amenazas en redes sociales. Este fin de semana, la abogada decidió compartir capturas de pantalla donde se pueden leer mensajes intimidantes de usuarios que no la siguen. Muchos de estos comentarios están escritos en varios idiomas, reflejando la magnitud del rechazo hacia ella.

Mensajes de odio y agresiones verbales

Las amenazas que ha recibido son inquietantes. Entre los mensajes, se destacan insultos directos y proclamas de violencias extremas. Frases como «Cuidado en caminar sola» y «sudaca muerta de hambre» son solo algunos ejemplos del lenguaje hostil que ha tenido que enfrentar desde que saltó a la fama por su controvertido incidente.

Reacción y medidas de seguridad

Debido a la creciente ola de agresiones, Páez había cerrado previamente sus cuentas en redes, pero recientemente decidió reactivarlas para visibilizar su situación. A pesar de esto, optó por desactivar la opción de comentarios en sus publicaciones en un intento de protegerse.

Una situación complicada