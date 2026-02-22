Mirtha Legrand, sexy a los 98: ¿Le gustó a Jorge Asís?

Durante el último episodio de su icónico programa, Mirtha Legrand no se contuvo y llevó su característico estilo de entrevista al límite con el escritor Jorge Asís. Ambos compartieron un momento lleno de risas y revelaciones sorprendentes.

La velada comenzó con Mirtha notando los cambios físicos de Asís, quien reveló haber perdido 25 kilos, lo que provocó una serie de bromas y comentarios hilarantes.

Un Inicio Directo y Sin Miramientos

Mirtha, sin perder tiempo, se dirigió a Asís con su inconfundible picardía: “Desde que me senté no hacés más que mirarme, ¿me ves bien?” Asís, siempre un caballero, respondió: “Absolutamente perfecta, y ese gris te queda increíble”.

Rumores y Sorprendentes Revelaciones

La diva de los mediodías no tardó en abordar un rumor jugoso: “¿Es cierto que te enamoraste de la hija de Le Pen?”. Sorprendido, Asís aclaró con humor que no tiene relación alguna con ella.

Recordando Viejos Tiempos

En un ambiente de complicidad, Mirtha recordó a Asís: “Vos eras muy mujeriego, ¡recuerdo que eras un conquistador!” La mesa se llenó de risas al escuchar a la famosa conductora comentar sobre sus posibles romances del pasado.

Camaradería y Divertidas Interacciones

Mientras tanto, otros invitados como Dalia Gutmann y Diego Sehinkman disfrutaban del momento. “Nombres, nombres”, pidieron desde la mesa, pero Mirtha, con elegancia, se negó a dar detalles sin que Asís los mencionara.

Un Cierre Inesperado y Gracioso

El programa culminó con una de las ingeniosas preguntas de Mirtha: “¿Te gusto yo?” Asís, confirmando con un ligero asentimiento, desató carcajadas entre los presentes. Mirtha, en un gesto cariñoso, le pidió que le diera la mano, cerrando así una de las escenas más memorables de la noche.