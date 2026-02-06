Abogada argentina en Brasil: ‘Estoy muerta de miedo’

La joven abogada santiagueña Agostina Páez, retenida en Brasil por gestos considerados racistas, se encuentra en una situación crítica tras la decisión de la justicia brasileña. Su temor es palpable y ha solicitado asistencia urgente a sus compatriotas.

Agostina Páez, de 29 años, se halla en el centro de una controversia tras ser acusada de realizar gestos racistas a un grupo de brasileños en un bar de Ipanema durante el 14 de enero. En su testimonio, la abogada expresó su profunda angustia, afirmando estar «muerta de miedo» por los acontecimientos que la rodean.

Páez fue notificada sobre su situación legal, que incluye la confiscación de su pasaporte y la colocación de una tobillera electrónica como medida cautelar. Los cargos que enfrenta podrían conllevar una condena de entre dos y cinco años de prisión.

Un Llamado Desesperado por Derechos Fundamentales

En un video difundido recientemente, la joven abogada manifestó su temor por las posibles repercusiones de su situación legal, destacando que «se están vulnerando» todos sus derechos. A pesar de su disposición para colaborar con las autoridades brasileñas, su inseguridad crece ante lo incierto de su futuro legal.

Un Contexto de Tensión y Malentendidos

Páez reveló que su reacción se produjo ante las burlas obscenas de un grupo de hombres en el bar, argumentando que hay un contexto en la causa que no ha sido considerado adecuadamente. «Necesito ayuda. Espero que todo se aclare», concluyó.

Justicia Brasileña y Prisión Preventiva

El 37° Juzgado Penal ha determinado que, a pesar de las medidas cautelares impuestas, como la vigilancia electrónica, éstas no son suficientes ante el peligro procesal existente. La fiscalía argumenta que, pese a las advertencias, Páez continuó con conductas que constituyen un delito, lo que refuerza la solicitud de prisión preventiva.

Se espera que esta situación se desarrolle en los próximos días, creando un ambiente de incertidumbre para la abogada y su círculo cercano.

En desarrollo…