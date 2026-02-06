Dólar y Dólar Blue: Cotización del 6 de febrero de 2026

El mercado cambiario argentino muestra movimientos destacados en el inicio de febrero, con cotizaciones importantes del dólar en diferentes modalidades. A continuación, te contamos los valores actualizados.

El Dólar Blue: Cotizaciones del Día

Este viernes 6 de febrero, el dólar blue se presenta a un precio de $1.420,00 para la compra y $1.440,00 para la venta, reflejando las dinámicas actuales del mercado paralelo.

Precio del Dólar Oficial

En la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se encuentra en $1.415,00 para la compra y $1.465,00 para la venta este mismo día.

El Dólar MEP También Sube

El dólar MEP, conocido como dólar bolsa, cotiza actualmente a $1.463,80 para la compra y $1.464,40 para la venta.

El Dólar Contado con Liquidación (CCL)

La cotización del dólar contado con liquidación (CCL) se encuentra en $1.504,90 para la compra y $1.505,30 para la venta, evidenciando un aumento en su valor.

Movimientos en el Dólar Cripto

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto opera a $1.508,20 para la compra y $1.508,30 para la venta, destacando la tendencia en estos activos digitales.

Tipo de Cambio del Dólar Tarjeta

El dólar tarjeta, que se refiere a los gastos en moneda extranjera, cotiza a $1.904,50 en este día, representando un costo significativo para los usuarios.

Riesgo País en Aumento

El riesgo país, un indicador clave del desempeño económico, se ubica en 520 puntos básicos este viernes, continuando su escalada y reflejando las preocupaciones actuales del mercado.