60 Imperdibles: Planes para Disfrutar en Buenos Aires del 23 de Febrero al 8 de Marzo

Eventos Imperdibles en Buenos Aires: Música, Teatro, Cine y Más Este Fin de Semana
Este fin de semana en Buenos Aires, la cultura se viste de gala con una variada oferta de recitales, obras de teatro, cine y exposiciones. Entre los destacados, se encuentran artistas de renombre que prometen noches inolvidables.
Música en Vivo
Pedro Aznar: Una Noche Entre Amigos
El aclamado cantautor Pedro Aznar llevará a cabo su.show “Una noche entre amigos”, donde interpretará clásicos de los Beatles, Charly García y muchos más.
Cuándo: Viernes, 20:00
Dónde: La Trastienda, Balcarce 460
Entradas: Desde $60.000
K4OS: Explosión Pop
La girl band K4OS, inspirada en el K-pop, se presentará con su álbum 4EVER.
Cuándo: Sábado y Domingo, 20:00
Dónde: Gran Rex, Corrientes 857
Entradas: Desde $74.000
Benny Green: Conciertos de Piano
El virtuoso pianista Benny Green ofrecerá dos recitales individuales con su repertorio de standards y obras originales.
Cuándo: Domingo, 19:00 y 21:30
Dónde: Bebop, Uriarte 1658
Entradas: Desde $42.000
Hugo Lobo y La Banda
Bajo la dirección de Hugo Lobo, esta banda instrumental deleitará con ska, reggae y calypso.
Cuándo: Sábado, 19:30
Dónde: Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131
Entradas: $25.000
Teatro Destacado
Rocky Balboa: El Musical
La historia inspiradora de Rocky Balboa se desarrolla en esta emocionante obra.
Cuándo: Viernes y Sábado, 19:00 y 22:00; Domingo, 20:30
Dónde: Teatro Lola Membrives, Corrientes 1280
Entradas: Desde $30.000
La Obra Pulitzer
Una impactante obra ganadora de un Pulitzer retratará la lucha de una familia por mantener la normalidad en tiempos difíciles, con una puesta inmersiva innovadora.
Cuándo: Viernes y Sábado, 21:00; Domingo, 20:00
Dónde: Teatro Centro Audiovisual Inmersivo, Jorge Newbery 3039
Entradas: $45.000
Estrenos Cinematográficos
Hamnet
Protagonizada por Jessie Buckley, esta poderosa narración sobre William Shakespeare está nominada a 8 Oscars.
Salas: Cinemark Palermo, Hoyts Abasto y Unicenter.
Arco
Una animación francesa que aborda el cambio climático, también candidata a un Oscar.
Salas: Cinemark Palermo, Hoyts Abasto y Unicenter.
Exposiciones y Muestras
Claude Monet: Experiencia Multimedia
Una inmersión en el mundo del impresionismo, donde los espectadores podrán vivir las obras de Monet como nunca antes lo habían hecho.
Dónde: Centro de Experimentación del Teatro Colón, Cerrito 628
Horarios: Viernes a Domingo, 10:00 a 20:00
Pop Brasil: Vanguardia y Nueva Figuración
Una exposición que rinde homenaje a los innovadores artistas brasileños de las décadas del ’60 y ’70.
Dónde: Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415
Horarios: Viernes a Domingo, 12:00 a 20:00
Este fin de semana, Buenos Aires te ofrece una variedad excepcional de eventos culturales y artísticos que prometen deleitar a todos. No te lo pierdas.