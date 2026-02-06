Córdoba: Asaltan y asesinan a un jubilado de 80 años

En un trágico episodio ocurrido en el barrio Ameghino de Córdoba, un jubilado de 80 años fue asesinado durante un robo en su hogar, dejando una profunda conmoción en la comunidad.

La violencia del hecho ha causado revuelo, sobre todo porque se comenta que el hombre fue atacado mientras intentaba proteger lo que era suyo. A las 3 de la mañana, dos asaltantes irrumpieron en su vivienda y lo golpearon brutalmente para quitarle el dinero que tenía.

Desgarrador Testimonio de la Hija

La hija de la víctima compartió su dolor con los medios: «Entraron a mi casa y le dijeron ‘dame la plata, dame la plata’. Lo molieron a golpes». La mujer, visiblemente afectada, comentó sobre la furia y la tristeza que siente. «Más o menos ya sabemos quiénes son. Me lo mataron. Él es jubilado», agregó en sus declaraciones a Mitre Córdoba.

Impacto en la Comunidad

Este lamentable suceso resalta la creciente preocupación por la inseguridad en Córdoba. La comunidad se encuentra en shock ante el hecho de que un hombre de la tercera edad, que dedicó su vida al trabajo, haya sido víctima de un ataque tan atroz en su hogar.

Las autoridades están en la búsqueda de los responsables, pero hasta el momento no han realizado detenciones. La familia de la víctima exige justicia y seguridad para que otros ciudadanos no tengan que enfrentar situaciones similares.

Este relato continúa en desarrollo