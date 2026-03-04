Abogada de víctimas del ARA San Juan: ‘Las posibilidades de impunidad son mínimas’

La abogada Valeria Carreras, en representación de 34 familias de marinos que perdieron la vida en el hundimiento del ARA San Juan, denuncia serias deficiencias en el mantenimiento del submarino en los inicios del juicio que se lleva a cabo en Santa Cruz.

Este martes se dio inicio al esperado juicio por el trágico hundimiento del ARA San Juan en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. La audiencia reúne casi 100 testigos y tiene como imputados a cuatro exjefes de la Armada: Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa.

Testimonios que Buscan la Verdad

Valeria Carreras, abogada de las familias afectadas, destacó ante La Opinión Austral que “hubo deficiencias en el mantenimiento del submarino” y expresó que “es muy baja la oportunidad de que esto quede impune”. Carreras, quien asistió a la capital santacruceña para ser parte activa del proceso, enfatizó que se hace fundamental escuchar a las voces de los familiares.

Un Proceso Judicial Intenso

Durante su declaración, Carreras valoró positivamente que “hemos sido escuchados” y que se han abordado algunos de los puntos clave en el juicio. Informó que la jornada comenzó con la lectura de los cargos, aunque se decidió posponer detalles para el día siguiente, debido a la intensa actividad de la sesión.

Fase Preliminar y Testigos Cautivos

La abogada anticipó que el juicio avanzará el miércoles con más cuestiones preliminares. Se prevé que casi 90 testigos comparezcan, y se definirá el orden de sus declaraciones. “Los primeros testigos estarán presentes entre el 20 y el 26 de marzo”, explicó.

Expectativas ante el Juicio

Los imputados comenzarán a declarar a partir de mañana, lo que podría develar detalles cruciales. “Confío en la justicia, y la forma en que presentemos nuestra prueba será determinante”, comentó Carreras, que recordó la dolorosa cifra de 44 muertes vinculadas al caso, subrayando nuevamente las deficiencias en el mantenimiento del submarino.

Imparcialidad y Responsabilidad

Carreras también resaltó que el juicio en Río Gallegos asegura un marco de imparcialidad. Se opuso a que personalidades como el expresidente Mauricio Macri testificaran, aclarando que el juicio no aborda cuestiones políticas, sino únicamente la responsabilidad directa de los cuatro imputados.

Revelaciones Potenciales de Testigos

“Este juicio podría arrojar nueva información a través de los testimonios, posiblemente revelando aquello que no se dijo en la primera etapa de la instrucción”, señaló. Destacó que, tras el hallazgo del submarino, algunos testigos podrían sentirse más cómodos compartiendo datos que antes no revelaron, lo que posiblemente conduzca a nuevas implicaciones legales.