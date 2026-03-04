Impulso Total: Más Potencia, Más RAM y Enfoque en IA

Las nuevas MacBook Air y Pro, lanzadas por Apple, marcan un antes y un después en el mundo de la tecnología, destacándose por su impresionante rendimiento en inteligencia artificial y mejoras en el almacenamiento base.

Cupertino vuelve a sorprender con sus últimas incorporaciones a la familia de laptops. La actualización de sus MacBook incluye los potentes chips M5, prometiendo una experiencia de usuario que redefine los estándares actuales.

MacBook Pro: la máxima potencia para profesionales

Las versiones de 14 y 16 pulgadas de la MacBook Pro ahora cuentan con los chips M5 Pro y M5 Max, equipados con el núcleo de CPU más rápido disponible en el mercado. Esta nueva configuración promete un rendimiento sobresaliente, alcanzando hasta un 30% más de eficiencia en comparación con modelos anteriores.

Características destacadas

Entre las principales novedades encontramos:

GPU con IA nativa: Cada núcleo de la GPU está equipado con un acelerador neuronal, potenciando las tareas de machine learning.

Procesamiento Local: Hasta cuatro veces más potencia en IA, ejecutando modelos de lenguaje de gran tamaño de forma local.

Almacenamiento Básico: Ahora comienza en 1 TB (M5 Pro) y 2 TB (M5 Max), con precios desde $2,199 y $3,599 en EE. UU.

Según el experto en tecnología Diego Saravia, «tener un acelerador neuronal en cada núcleo representa un cambio radical, permitiendo realizar tareas intensivas de IA sin cuellos de botella».

MacBook Air M5: innovación al alcance de todos

La popular MacBook Air también se actualiza, con opciones de 13 y 15 pulgadas, integrando el chip M5. Esta versión destaca por su CPU y GPU de 10 núcleos, cada uno con su propio acelerador neuronal, logrando así un impresionante rendimiento en tareas de inteligencia artificial.

Mejoras clave

Las mejoras incluyen:

Rendimiento en IA: Hasta 9.5 veces más rápido en comparación con el modelo M1.

Memoria Unificada: Ancho de banda incrementado a 153 GB/s, un salto del 30% que optimiza la edición de video.

Memoria RAM: La configuración base se eleva a 16 GB y 512 GB de SSD, con opciones de hasta 4 TB.

Conectividad mejorada: Incluye WiFi 7 y Bluetooth 6.0 gracias al nuevo chip N1.

Saravia destaca que «la eliminación de los 8 GB de RAM en la línea base es crucial para el usuario promedio, permitiendo un mayor rendimiento en multitareas y herramientas de IA».

Chips M5: un avance hacia la inteligencia artificial

Los nuevos chips M5 han sido diseñados específicamente para potenciar el rendimiento en inteligencia artificial. En un entorno competitivo, Apple está logrando un control total sobre su hardware, incluyendo conectividad integrada.

«Esto representa una ventaja significativa para Apple», afirma Saravia. «Controlar todos los aspectos de la placa lógica les permite optimizar el rendimiento energético de manera que otros fabricantes aún no han alcanzado».

Así, a pesar del aumento en los precios debido al encarecimiento de componentes, Apple ha elevado considerablemente las prestaciones mínimas de sus dispositivos, marcando un nuevo estándar en la industria de la tecnología.