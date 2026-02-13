Abogado de Córdoba defiende a los naranjitas: ‘Prohibirlos es inconstitucional y esenciales para la ciudad’

La discusión sobre la actividad de los "naranjitas" en Córdoba está tomando fuerza con recientes propuestas del gobierno provincial para prohibir esta práctica. Miguel Rodríguez Villafañe, jurista y defensor de su labor, argumenta que su existencia es vital para la comunidad.

En el corazón de Córdoba, la polémica en torno a los naranjitas, quienes suelen brindar asistencia en el estacionamiento, ha resurgido. Miguel Rodríguez Villafañe, en una entrevista con Punto a Punto Radio, subraya que esta actividad no solo tiene un impacto social significativo, sino que la propuesta de prohibición afecta la autonomía de los municipios.

Un servicio esencial para la comunidad

Villafañe destaca que los naranjitas no solo facilitan el estacionamiento en zonas congestionadas, sino que también ordenan el tránsito y actúan como guías para los vecinos y visitantes. “Se han convertido en informantes de sus respectivas áreas”, aclara, subrayando la falta de figuras tradicionales de autoridad como la policía local.

La dimensión humana de los naranjitas

Además de su función práctica, Villafañe resalta el aspecto humano que representan: “El naranjita cumple una función de contención en un mundo donde la conexión personal se está perdiendo”. Esta relevancia social no debe minimizarse, especialmente en un entorno urbano cada vez más despersonalizado.

Críticas a la información oficial

El jurista también cuestiona los datos presentados por el ministro Juan Pablo Quinteros, calificándolos de «tramposos». Villafañe señala la confusión en los números sobre aprehensiones relacionadas con los cuidacoches y la necesidad de actualizar la tarifa oficial, que se encuentra congelada desde hace once meses. “500 pesos es irrisorio comparado con el costo actual de estacionamiento”, afirma.

La solución: regulación y no prohibición

Defendiendo a los naranjitas, Villafañe hace hincapié en que no se trata de aceptar prácticas inadecuadas. “El Estado debe regular y no prohibir”, asegura, proponiendo la formación de cooperativas para proteger y organizar a estos trabajadores.

Autonomía municipal en la mira

Es contundente en su crítica a la propuesta provincial, denunciando su inconstitucionalidad. La Constitución provincial otorga a los municipios la autonomía para manejar asuntos como el tránsito y la asistencia social. “Cada ciudad debe tener la libertad de definir sus propias regulaciones”, concluye.

La lucha contra la exclusión social

Villafañe amplía el debate al mencionar la situación de los limpiavidrios, calificando su labor como “limosna con dignidad”. Resalta que las políticas centradas solo en la sanción pueden llevar a una mayor exclusión. “Cada cuatro minutos se deja a una persona sin empleo”, alerta, asegurando que sin alternativas laborales, la inseguridad puede aumentar.