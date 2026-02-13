Wall Street impulsa activos argentinos: Riesgo país se estabiliza cerca de 500 pb

El Mercado Argentino en Ascenso: Recientes Movimientos en Wall Street y el Dólar

Las acciones argentinas están experimentando un rebote significativo, impulsadas por cambios recientes en el Senado y factores económicos globales. Este contexto genera optimismo en el mercado, a pesar de los desafíos persistentes.

Tras el Tropiezo, Una Luz de Esperanza

Después de una jornada complicada el jueves, donde las acciones argentinas mostraron una recuperación moderada, hoy, viernes 13 de febrero, los papeles en Nueva York se están recuperando a pesar de que el riesgo país se mantiene elevado, superando los 500 puntos básicos.

¿Qué Ocurre en Wall Street?

Las acciones argentinas más destacadas en la bolsa de Nueva York son lideradas por Grupo Financiero Galicia, que avanza un 2.5%. Transportadora de Gas mejora un 1.3% y Central Puerto presenta un crecimiento del 1.2%. Estos movimientos reflejan una jornada favorable para los sectores energético y financiero. Actualmente, el índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires se sitúa en 2.859.240,90 puntos.

Bonos Soberanos y Desafíos Económicos

A pesar de la recuperación de las acciones, los bonos soberanos en dólares experimentan una ligera baja de 0.1%. El riesgo país se establece en 514 puntos básicos, lo que sigue representando un reto para la economía argentina.

El dólar se plancha: ¿qué estrategia de inversión es inteligente en estos tiempos?

Dólar en Movimiento

El dólar mayorista se cotiza a $1.394,5, marcando un retroceso del 0.4% tras perforar el umbral de los $1.400, una señal positiva para la moneda local. En el sector minorista, el dólar en el Banco Nación se ofrece a $1.415, mientras que en el mercado informal, el dólar blue se encuentra en $1.440.

En el sector financiero, el dólar MEP se mantiene en $1.417,24, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.469,66. A lo largo de febrero, las fluctuaciones en los tipos de cambio han mostrado una tendencia a la baja, con bajas del 2.9% en el MEP y 0.8% en el CCL.

El Banco Central y la Acumulación de Reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha adquirido US$ 141 millones en su última operación, aunque las reservas internacionales han caído a US$ 45.056 millones. Desde principios de año, la autoridad monetaria ha sumado un total de US$ 2.047 millones en compras de reservas.

El economista Pablo Das Neves afirma que el Gobierno ha puesto su foco en la acumulación de reservas, buscando estabilizar la economía por encima de la inflación. Según él, el entorno internacional es favorable, con factores externos que fortalecen los activos argentinos y con una creciente oferta de dólares debido a diversas emisiones.

El escenario de abundancia de dólares podría permitir al Banco Central continuar acumulando reservas sin generar presión sobre el tipo de cambio, lo que sería un alivio para la economía nacional.